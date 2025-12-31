महिला से एक्टिवा सवार झपटमार मोबाइल छीन भागे, आटो चालक निहंग सिंह ने टक्कर मार गिराए - एक पकड़ा

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर की बस्ती बावा खेल क्षेत्र में मंगलवार देर रात मोबाइल झपटमारी की एक वारदात को एक ऑटो चालक की बहादुरी ने नाकाम कर दिया। बस्ती बावा खेल नहर के पास बच्चों के साथ खड़ी एक महिला से एक्टिवा सवार तीन युवकों ने मोबाइल फोन झपट लिया, लेकिन मौके पर मौजूद ऑटो चालक ने साहस दिखाते हुए झपटमारों का पीछा कर एक आरोपित को पकड़वा दिया।



मिली जानकारी के अनुसार शहीद बाबू लाभ सिंह नगर निवासी नीतू किसी काम के सिलसिले में देर रात मछली मार्केट की ओर जा रही थी। वह बस्ती बावा खेल नहर के पास अपने बच्चों के साथ खड़ी थी, तभी पीछे से एक्टिवा पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। उनमें से एक युवक ने नीतू के हाथ से मोबाइल फोन झपट लिया और तीनों मौके से फरार होने लगे। नीतू के शोर मचाने पर वहां से गुजर रहे ऑटो चालक निहंग सिंह ने पूरी घटना देख ली।

