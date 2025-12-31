Language
    महिला से एक्टिवा सवार झपटमार मोबाइल छीन भागे, आटो चालक निहंग सिंह ने टक्कर मार गिराए - एक पकड़ा

    By Harsh Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    जालंधर के बस्ती बावा खेल में एक महिला से मोबाइल झपटने की कोशिश को ऑटो चालक निहंग सिंह ने बहादुरी से नाकाम कर दिया। एक्टिवा सवार तीन युवकों ने मोबाइल छ ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्नैचरों को पकड़ने वाला निहंग सिंह।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर की बस्ती बावा खेल क्षेत्र में मंगलवार देर रात मोबाइल झपटमारी की एक वारदात को एक ऑटो चालक की बहादुरी ने नाकाम कर दिया। बस्ती बावा खेल नहर के पास बच्चों के साथ खड़ी एक महिला से एक्टिवा सवार तीन युवकों ने मोबाइल फोन झपट लिया, लेकिन मौके पर मौजूद ऑटो चालक ने साहस दिखाते हुए झपटमारों का पीछा कर एक आरोपित को पकड़वा दिया।

    मिली जानकारी के अनुसार शहीद बाबू लाभ सिंह नगर निवासी नीतू किसी काम के सिलसिले में देर रात मछली मार्केट की ओर जा रही थी। वह बस्ती बावा खेल नहर के पास अपने बच्चों के साथ खड़ी थी, तभी पीछे से एक्टिवा पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। उनमें से एक युवक ने नीतू के हाथ से मोबाइल फोन झपट लिया और तीनों मौके से फरार होने लगे। नीतू के शोर मचाने पर वहां से गुजर रहे ऑटो चालक निहंग सिंह ने पूरी घटना देख ली।

    झपटमारों का पीछा करना शुरू किया

    निहंग सिंह ने बिना देर किए झपटमारों का पीछा किया और अपनी ऑटो से उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एक्टिवा सवार तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। भीड़ इकट्ठी होती देख दो युवक मौके से फरार हो गए, जबकि एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने पकड़े गए युवक की धुनाई कर दी और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस ने मौके पर पहुंच आरोपित को पकड़ा

    सूचना मिलने पर थाना बस्ती बावा खेल के प्रभारी इंस्पेक्टर जय इंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गए। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव हमीरा, सुभानपुर निवासी मनीष कुमार उर्फ मनी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है।

    पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार हुए दोनों आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपी से उसके साथियों और इससे पहले की गई झपटमारी की वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।      

