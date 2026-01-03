मोगा के भिंडर खुर्द में नेस्ले फैक्ट्री जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या, कार को टक्कर मारकर की गई वारदात

जागरण संवाददाता, मोगा। मोगा जिले के गांव भिंडर खुर्द में शनिवार सुबह वारदात सामने आई है। यहां नेस्ले फैक्ट्री में ड्यूटी पर जा रहे एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव भिंडर खुर्द निवासी उमरसीर सिंह उर्फ सीरा के रूप में हुई है। वे कांग्रेस के युवा नेता बताए जा रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उमरसीर सिंह शनिवार सुबह अपनी कार में सवार होकर नेस्ले फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान एक अन्य कार में सवार कुछ लोग पीछे से आए और उसकी कार को टक्कर मार दी।