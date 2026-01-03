Language
    मोगा के भिंडर खुर्द में नेस्ले फैक्ट्री जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या, कार को टक्कर मारकर की गई वारदात

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:53 AM (IST)

    मोगा जिले के भिंडर खुर्द गांव में शनिवार सुबह नेस्ले फैक्ट्री जा रहे कांग्रेस युवा नेता उमरसीर सिंह उर्फ सीरा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या क ...और पढ़ें

    गोलियां लगते ही उमरसीर सिंह ने कार में ही दम तोड़ दिया।

    जागरण संवाददाता, मोगा। मोगा जिले के गांव भिंडर खुर्द में शनिवार सुबह वारदात सामने आई है। यहां नेस्ले फैक्ट्री में ड्यूटी पर जा रहे एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव भिंडर खुर्द निवासी उमरसीर सिंह उर्फ सीरा के रूप में हुई है। वे कांग्रेस के युवा नेता बताए जा रहे हैं।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार उमरसीर सिंह शनिवार सुबह अपनी कार में सवार होकर नेस्ले फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान एक अन्य कार में सवार कुछ लोग पीछे से आए और उसकी कार को टक्कर मार दी। 

    टक्कर लगते ही उमरसीर सिंह संभल भी नहीं पाया था कि हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    मृतक उमरसीर सिंह की फाइल फोटो।

    गोलियों के आवाज सुन लोग इकट्‌ठे हुए

    गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    जांच में जुटी पुलिस

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी के एंगल से भी जांच की जा रही है। 

    हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि वे हर पहलुओं से जांच कर रहे है। 

