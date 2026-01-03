Language
    Punjab Weather: धुंध का रेड अलर्ट, औसत तापमान 1.2 डिग्री गिरा, फरीदकोट रहा सबसे ठंडा, अमृतसर से 6 उड़ाने रद्द

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:39 AM (IST)

    पंजाब में आज भी धुंध और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर कम होने से तापमान में गिरावट आई है। फरीदकोट 5.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबस ...और पढ़ें

    अमृतसर में छाई धुंध।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में मौसम विभाग की तरफ से आज भी धुंध व शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह राज्य के कई जिलों में गहरी धुंध देखने को मिली। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर कम होने के बाद तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह फरीदकोट राज्य में सबसे ठंडा शहर रहा है। अमृतसर में धुंध के कारण फ्लाइटों पर असर हुआ। 

    मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरवट दर्ज की गई है। हालांकि ये तापमान अभी भी सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में इसके और गिरने व तापमान सामान्य या उससे कम होने का अनुमान है। 

    शनिवार सुबह फरीदकोट में तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, अमृतसर में 7.5 डिग्री, लुधियाना में 9.6 डिग्री, पटियाला में 8.3 डिग्री, बठिंडा में 8.2 डिग्री और गुरदासपुर में 8 डिग्री दर्ज किया गया। 

    4

    मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट। 

    6 जिलों में रेड अलर्ट जारी 

    पंजाब के 6 जिलों अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में रेड अलर्ट जारीक या गया है। जबकि अन्य सभी जिलों में धुंध को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 

    इसके अलावा 10 जिले अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर और बठिंडा में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। यहां दिन व रात के तापमान में गिरावट भी देखी जा सकती है। 

    अमृतसर एयरपोर्ट पर 6 उड़ानें रद्द

    धुंध के कारण श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर पर तड़के से सुबह तक कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। रात 12 बजे से सुबह 10 बजे के बीच कुल 6 उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    एयरपोर्ट प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार रद्द की गई उड़ानों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट शामिल हैं। रद्द उड़ानों में पुणे से अमृतसर (6ई721), दुबई से अमृतसर (IX192), अमृतसर से दिल्ली (IX1684), दिल्ली से अमृतसर (IX1683), अमृतसर से शारजाह (IX137) और शारजाह से अमृतसर (IX138) शामिल हैं।

    उड़ानें रद्द होने के कारण कई यात्रियों की आगे की यात्रा प्रभावित हुई। एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को अचानक उड़ान रद्द होने की सूचना मिलने से असुविधा हुई। कुछ यात्रियों ने एयरलाइंस काउंटरों पर वैकल्पिक उड़ानों और रिफंड को लेकर जानकारी ली।

    जानें कैसा रहेगा आज पंजाब के प्रमुख शहरों का मौसम

    अमृतसर- धुंध का अलर्ट जारी है व तापमान में गिरावट होगी। तापमान 7 से 15 डिग्री के बीच बना रहने का अनुमान है। 
    जालंधर- धुंध का अलर्ट जारी है। तापमान में गिरावट होगी। तापमान 6 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
    लुधियाना- धुंध का रेड अलर्ट जारी है। तापमान 9 से 14 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 
    पटियाला- धुंध छाई रहेगी। तापमान 7 से 16 डिग्री के बीच बने रहने का अनुमान है। 
    मोहाली- धुंध छाई रहेगी। तापमान 8 से 14 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 

