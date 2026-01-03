Punjab Weather: धुंध का रेड अलर्ट, औसत तापमान 1.2 डिग्री गिरा, फरीदकोट रहा सबसे ठंडा, अमृतसर से 6 उड़ाने रद्द

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में मौसम विभाग की तरफ से आज भी धुंध व शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह राज्य के कई जिलों में गहरी धुंध देखने को मिली। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर कम होने के बाद तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह फरीदकोट राज्य में सबसे ठंडा शहर रहा है। अमृतसर में धुंध के कारण फ्लाइटों पर असर हुआ।

मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरवट दर्ज की गई है। हालांकि ये तापमान अभी भी सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में इसके और गिरने व तापमान सामान्य या उससे कम होने का अनुमान है।

एयरपोर्ट प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार रद्द की गई उड़ानों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट शामिल हैं। रद्द उड़ानों में पुणे से अमृतसर (6ई721), दुबई से अमृतसर (IX192), अमृतसर से दिल्ली (IX1684), दिल्ली से अमृतसर (IX1683), अमृतसर से शारजाह (IX137) और शारजाह से अमृतसर (IX138) शामिल हैं।

उड़ानें रद्द होने के कारण कई यात्रियों की आगे की यात्रा प्रभावित हुई। एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को अचानक उड़ान रद्द होने की सूचना मिलने से असुविधा हुई। कुछ यात्रियों ने एयरलाइंस काउंटरों पर वैकल्पिक उड़ानों और रिफंड को लेकर जानकारी ली।