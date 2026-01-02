ड्रग्स, हवाला और पाकिस्तानी कनेक्शन: पुलिस जांच में खुलासा-रिजवान और सन्नी के बीच हवाला से किया गया था लेनदेन

जागरण संवाददाता, नूंह। टेरर फंडिंग और पाकिस्तानी जासूसी के मामले में पुलिस द्वारा रिमांड पर लिए पंजाब के रहने वाले आरोपित संदीप उर्फ सन्नी ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपित संदीप उर्फ सन्नी से पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपित युवा वकील रिजवान के साथ उसका 50 हजार रुपये का लेन-देन हुआ था। यह रकम हवाला के जरिए विदेशी ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, सन्नी का पूरा परिवार ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसके भाई पर भी पंजाब में दो मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सन्नी पर तीन एनडीपीएस एक्ट के मामले चल रहे हैं। जांच में उसकी मां पर भी छह एनडीपीएस मामले दर्ज पाए गए हैं। आरोपितों का यह नेटवर्क विदेशी नागरिकों से जुड़ा हुआ है, जहां हवाला के जरिए ड्रग्स की कमाई का लेन-देन होता था। इसी कड़ी में रिजवान भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया।

तावडू डीएसपी अभिमन्यु लोहान के नेतृत्व में चल रही विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में अब तक इस मामले में कुल आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की शुरुआत 26 नवंबर को युवा वकील रिजवान की गिरफ्तारी से हुई थी, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में था और हवाला के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा था।

रिजवान के बाद पंजाब से एक मिठाई विक्रेता और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। हाल ही में 29 दिसंबर को संगरूर पंजाब निवासी संदीप उर्फ सन्नी और उसके साथी की आठवीं गिरफ्तारी हुई। सन्नी को चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसमें से एक दिन का रिमांड अभी बाकी है। पूछताछ दौरान आरोपित सन्नी कई और राज भी उगले हैं।