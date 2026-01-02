Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ड्रग्स, हवाला और पाकिस्तानी कनेक्शन: पुलिस जांच में खुलासा-रिजवान और सन्नी के बीच हवाला से किया गया था लेनदेन

    By Mohd Haroon Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:06 PM (IST)

    नूंह पुलिस ने टेरर फंडिंग और पाकिस्तानी जासूसी मामले में संदीप उर्फ सन्नी से पूछताछ की। खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी रिजवान और सन्नी के बीच 50 हजार रुपये ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नूंह। टेरर फंडिंग और पाकिस्तानी जासूसी के मामले में पुलिस द्वारा रिमांड पर लिए पंजाब के रहने वाले आरोपित संदीप उर्फ सन्नी ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपित संदीप उर्फ सन्नी से पूछताछ में सामने आया है कि मुख्य आरोपित युवा वकील रिजवान के साथ उसका 50 हजार रुपये का लेन-देन हुआ था। यह रकम हवाला के जरिए विदेशी ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है।

    पुलिस के अनुसार, सन्नी का पूरा परिवार ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसके भाई पर भी पंजाब में दो मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सन्नी पर तीन एनडीपीएस एक्ट के मामले चल रहे हैं। जांच में उसकी मां पर भी छह एनडीपीएस मामले दर्ज पाए गए हैं। आरोपितों का यह नेटवर्क विदेशी नागरिकों से जुड़ा हुआ है, जहां हवाला के जरिए ड्रग्स की कमाई का लेन-देन होता था। इसी कड़ी में रिजवान भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया।

    तावडू डीएसपी अभिमन्यु लोहान के नेतृत्व में चल रही विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच में अब तक इस मामले में कुल आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की शुरुआत 26 नवंबर को युवा वकील रिजवान की गिरफ्तारी से हुई थी, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में था और हवाला के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रहा था।

    रिजवान के बाद पंजाब से एक मिठाई विक्रेता और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। हाल ही में 29 दिसंबर को संगरूर पंजाब निवासी संदीप उर्फ सन्नी और उसके साथी की आठवीं गिरफ्तारी हुई। सन्नी को चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसमें से एक दिन का रिमांड अभी बाकी है। पूछताछ दौरान आरोपित सन्नी कई और राज भी उगले हैं।

    डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि सन्नी विदेशी ड्रग्स डीलरों के सीधे संपर्क में था और रिजवान से भी उसके गहरे संबंध थे। रिजवान के बैंक खाते से सनी को 50 हजार रुपये का ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। डीएसपी ने बताया कि जांच में लगातार नई कड़ियां जुड़ रही हैं और पुलिस सक्रिय कार्रवाई कर रही है। मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

    यह भी पढ़ें- पाकिस्तान के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग केस में आठवीं गिरफ्तारी, पंजाब से 22 साल का युवक दबोचा