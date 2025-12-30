पाकिस्तान के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग केस में आठवीं गिरफ्तारी, पंजाब से 22 साल का युवक दबोचा

जागरण संवाददाता, तावड़ू। मेवात क्षेत्र में बहुचर्चित पाकिस्तानी जासूसी व टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने पंजाब के संगरूर जिले से आठवीं गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किया गया आरोपित संदीप उर्फ सन्नी (22) निवासी हकीमपुरा थाना संतोड़ जिला संगरुर का रहने वाला है। एसआईटी के एक अधिकारी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मंगलवार को संदीप उर्फ सन्नी को नूंह की छवि गोयल की अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपित को तीन दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। लंबी पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे नूंह मंगलवार को अदालत में पेश कर तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बताया गया जा रहा है कि इस मामले के मुख्य आरोपित और पहले गिरफ्तार युवा वकील रिजवान खरखड़ी निवासी का करीबी सहयोगी था,जो हवाला और टेरर फंडिंग के लेन-देन में सक्रिय था।