Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पाकिस्तान के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग केस में आठवीं गिरफ्तारी, पंजाब से 22 साल का युवक दबोचा

    By Mohd Haroon Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    मेवात क्षेत्र में पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में एसआईटी ने पंजाब के संगरूर से आठवीं गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार संदीप उर्फ सन्नी (22) मुख्य ...और पढ़ें

    Hero Image
    arrested-1767013790288-1767076566562

    जागरण संवाददाता, तावड़ू। मेवात क्षेत्र में बहुचर्चित पाकिस्तानी जासूसी व टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने पंजाब के संगरूर जिले से आठवीं गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किया गया आरोपित संदीप उर्फ सन्नी (22) निवासी हकीमपुरा थाना संतोड़ जिला संगरुर का रहने वाला है। एसआईटी के एक अधिकारी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मंगलवार को संदीप उर्फ सन्नी को नूंह की छवि गोयल की अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपित को तीन दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। लंबी पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। जिसे नूंह मंगलवार को अदालत में पेश कर तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बताया गया जा रहा है कि इस मामले के मुख्य आरोपित और पहले गिरफ्तार युवा वकील रिजवान खरखड़ी निवासी का करीबी सहयोगी था,जो हवाला और टेरर फंडिंग के लेन-देन में सक्रिय था।

    ज्ञात रहे कि इस मामले में अब तक कुल आठ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें छह आरोपित पंजाब के हैं, जबकि दो मेवात के वकील रिजवान और भगोंह के नयूम हैं। पूछताछ में अभी तक आरोपितों ने करोड़ों रुपये के टैरर फंडिंग की बात स्वीकार की है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। इस मामले में एसआइटी तावड़ू के डीएसपी अभिमन्यू लोहान के नेतृत्व में गठित की हुई है।

    यह भी पढ़ें- कई राज्यों में एटीएम लूट का मास्टरमाइंड मुबारक अली दबोचा गया, मेवात के इस गैंग ने कर रखा था परेशान