कई राज्यों में एटीएम लूट का मास्टरमाइंड मुबारक अली दबोचा गया, मेवात के इस गैंग ने कर रखा था परेशान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कई राज्यों में एटीएम उखाड़कर ले जाने के मामले में वांछित मेवात के एक शातिर एटीएम लुटेरा गिरोह के मास्टरमाइंड मुबारक अली उर्फ मुब्बा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। एक साल से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसके गिरोह के कई लुटेरे को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है।

इस पर मध्य प्रदेश, हरियाण, यूपी व दिल्ली में 10 मामला दर्ज है, जिनमें कई में उसे विभिन्न अदालतों ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर रखा था। पुलिस का दावा है कि मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद इस गिरोह का पूरा नेटवर्क खत्म हो गया है। डीसीपी पंकज कुमार के मुताबिक मुबारक अली, पलवल, हरियाणा का रहने वाला है। छह फरवरी को वजीराबाद थाने में दर्ज एटीएम लूट व आर्म्स एक्ट के मामले में वह वांछित था। इस मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था।

छह फरवरी को वजीराबाद में इसके गिरोह के बदमाश एक्सिस बैंक के एटीएम उखाड़ ले गए थे। बदमाशों ने पहले एटीएम रूम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों पर पेंट छिड़क दिया था उसके बाद एटीएम को उखाड़ कर उसे गाड़ी में डालकर भाग गए थे। उस एटीएम में 29 लाख से अधिक कैश था।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने इस गिरोह के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया था। टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया, मैनुअल जानकारी इकट्ठा की और फील्ड सोर्स लगाए। शुरुआती जानकारी से पता चला कि अपराधी हरियाणा के मेवात इलाके के रहने वाले थे। लगातार टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल जानकारी के बाद पुलिस टीम ने नौ फरवरी को, घटना के तीन दिन के भीतर लूट में शामिल बदमाशों में दो को मेवात के नूंह इलाके से गिरफ्तार कर लिया था।

पूछताछ से पता चला था कि बाकी आरोपित देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं जो मुबारक अली के निर्देश पर काम कर रहे हैं। दोनों से पूछताछ के आधार पर अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर लूट की एटीएम मशीन और लूटे गए कैश का कुछ हिस्सा नूंह में एक बोरवेल से बरामद कर लिया गया।