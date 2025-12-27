Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली के लिए अगले 2-3 दिन काफी खतरनाक, हवा की गुणवत्ता होगी जहरीली; ठंड को लेकर भी यलो अलर्ट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:04 PM (IST)

    दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई है, जो गंभीर स्तर के करीब है। शनिवार को एक्यूआई 385 दर्ज किया गया, कई क्षेत्रों में यह 400 से ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब पहुंची।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गई है। शनिवार को राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 385 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। कई क्षेत्रों में एक्यूआई 400 के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। अगले दो-तीन दिनों तक दिल्ली की हवा जहरीली बनी रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार बृहस्पतिवार को एक्यूआई 234 यानी खराब श्रेणी में था, लेकिन शुक्रवार को यह 332 (बहुत खराब श्रेणी) में पहुंच गया। शनिवार को इसमें और गिरावट आ गई।

    सीपीसीबी के समीर एप के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में स्थित 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 14 केंद्रों में एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज किया गया। आनंद विहार सबसे अधिक अधिक प्रदूषण रहा। 15 स्थानों पर हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। सिर्फ एनएसआइटी द्वारका की एक्यूआइ 300 से नीचे रहा।

    आइआइटीएम-पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को दिल्ली में सबसे अधिक 16.2 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से था। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों से होने वाला उत्सर्जन (8.5 प्रतिशत), आवासीय उत्सर्जन (4 प्रतिशत) और बायोमास जलाने से होने वाला उत्सर्जन (1.6 प्रतिशत) रहा।

    सुबह छाया रहेगा कोहरा, यलो अलर्ट जारी

    शनिवार सुबह दिल्ली के कई क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी का और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। रात में भी हल्का कोहरा रहा। रविवार को भी यही स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक था।

    वहीं, न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से थोड़ा कम था। सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 70 प्रतिशत थी और शाम 5.30 बजे बढ़कर 100 प्रतिशत हो गई। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। उसके बाद उसमें वृद्धि हो सकती है।

    यह भी पढ़ें- गूगल मैप से जुड़ेगा गाजियाबाद का ट्रैफिक सिस्टम, मिलेगा रियल-टाइम स्पीड अलर्ट