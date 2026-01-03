आप सरकार ने गरीबों से किया विश्वासघात, प्रताप सिंह बाजवा बोले- '35.27 लाख लाभार्थियों की पेंशन रोकी'
पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर 35.27 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को वंचित करने का आरोप लगाया ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार संवेदनहीनता, गलत प्राथमिकताओं और गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य भर में 35.27 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित कर दिया है।
बाजवा ने कहा कि लाखों वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, दिव्यांग व्यक्ति और अन्य कमजोर वर्ग महीनों से पेंशन का इंतजार करने को मजबूर हैं। जो उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान आत्म-प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च रहे है।
उन्होंने कहा कि यह सर्वोच्च स्तर की नैतिक विफलता है। गरीबों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करके सत्ता में आई सरकार ने पंजाब के सबसे हाशिये पर खड़े नागरिकों को पूरी तरह छोड़ दिया है। इन पेंशनरों के लिए यह कोई दान नहीं। यह उनका अधिकार है। इतनी मामूली सहायता भी रोक लेना सरासर क्रूरता है।
सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता ने पूछा कि मान सरकार नई कल्याणकारी योजनाओं, जैसे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों, की घोषणा कैसे कर सकती है, जब वह मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशनों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रही है।
चमकदार घोषणाएं करने और कल्याण का भ्रम बेचने से पहले सरकार को उन लोगों के बकाया पहले चुकाने चाहिए जो उसकी लापरवाही के कारण पहले से ही पीड़ित हैं।
