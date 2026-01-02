चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा, मांगी देश और पंजाब की खुशहाली
पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। उन्होंने वाहेगुरु से सभी की अच्छी सेहत और भलाई क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ से सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। उन्होंने वाहेगुरु जी के चरणों में सरबत के भले को लेकर अरदास की।
तिवारी ने कहा कि वह वाहेगुरु जी से सबी की अच्छी सेहत और भलाई के लिए अरदास करने आए हैं, ताकि नया साल देश और खास कर पंजाब के लिए खुशहाली लेकर आए।
दुनिया भर में आंतरिक संघर्ष बढ़ रहे हैं और हर जगह टकराव का माहौल है। इसलिए वे अपने सहयोगियों के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब आकर सभी की भलाई के लिए अरदास करने आए हैं। उन्होंने दुनिया में शांति, देश की प्रगति और पंजाब की चढ़दी कला मांगी।
इस मौके पर पूर्व विधायक सुनील दत्ती, जुगल किशोर शर्मा, जिला कांग्रेस शहरी के प्रधान सौरभ मदान मिठ्ठू, सांसद गुरजीत औजला के ओएसडी नितिन अरोड़ा तथा जिला कांग्रेस लुधियाना (शहरी) के पूर्व प्रधान पवन दीवान मौजूद थे।
