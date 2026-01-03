डाकघर में भाषा को लेकर हंगामा, कर्मचारी से बदसलूकी; मराठी भाषा से शुरू हुआ विवाद अब पंजाबी तक आया

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। मराठी भाषा से शुरू हुआ विवाद अब पंजाबी तक आ गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। अमृतसर के एक पोस्ट ऑफिस से सामने आए वायरल वीडियो ने भाषाई अधिकारों पर देशभर में बहस छेड़ दी है।

वीडियो में एक डाक कर्मचारी यह कहते नजर आया कि वह पंजाबी में लिखा पता नहीं पढ़ सकता और पत्र प्रक्रिया के लिए अनुवाद की मांग करता है। इस पर ग्राहक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पंजाब में तैनात सार्वजनिक कर्मचारियों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया।