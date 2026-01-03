डाकघर में भाषा को लेकर हंगामा, कर्मचारी से बदसलूकी; मराठी भाषा से शुरू हुआ विवाद अब पंजाबी तक आया
अमृतसर के एक डाकघर में पंजाबी भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक वायरल वीडियो में डाक कर्मचारी पंजाबी में लिखा पता पढ़ने में असमर्थ दिखा और अनुवाद ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। मराठी भाषा से शुरू हुआ विवाद अब पंजाबी तक आ गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। अमृतसर के एक पोस्ट ऑफिस से सामने आए वायरल वीडियो ने भाषाई अधिकारों पर देशभर में बहस छेड़ दी है।
वीडियो में एक डाक कर्मचारी यह कहते नजर आया कि वह पंजाबी में लिखा पता नहीं पढ़ सकता और पत्र प्रक्रिया के लिए अनुवाद की मांग करता है। इस पर ग्राहक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पंजाब में तैनात सार्वजनिक कर्मचारियों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया।
वीडियो में डाक कर्मचारी को पंजाबी ग्राहक कह रहे हैं कि भले ही आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन आपको पंजाबी तो आनी ही चाहिए। मुझे आपके काम और आपकी योग्यता से दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी आनी चाहिए।
वीडियो में एक व्यक्ति पंजाबी में पता लिखकर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, लेकिन कर्मचारी पंजाबी पढ़ नहीं पाता है और उससे ही पता पढ़ने को कहता है। इससे नाराज होकर व्यक्ति सवाल उठाता है कि पंजाब में स्थित एक केंद्रीय कार्यालय में बैठे कर्मचारी को पंजाबी क्यों नहीं आती?
