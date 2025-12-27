शिवसेना हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का पुतला फूंका, भारत सरकार से सैन्य कार्रवाई की मांग उठाई

जागरण संवाददाता, लुधियाना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में शिवसेना हिंदुस्तान मजदूर शाखा और हिंदुस्तान मजदूर सेना ने शुक्रवार को रोष मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने किया और इस दौरान बांग्लादेश का पुतला फूंका गया। पुतला जलाने के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों ने "बांग्लादेश मुर्दाबाद", "हिंदुओं की हत्याएं बंद करो", "हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान" जैसे नारे भी लगाए।

रोष मार्च में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब-राजस्थान प्रभारी कृष्ण शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने पुतले को आग लगाई। इस दौरान शिव सैनिकों ने हाथों में तख्तियां उठाई हुई थीं, जिन पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए थे।