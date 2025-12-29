कपूरथला में मनरेगा कानून समाप्त करने का विरोध; नरेगा कर्मचारियों ने निकाला रोष मार्च, रेल मंत्री के नाम भेजा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, कपूरथला। मनरेगा कानून को समाप्त कर नए बिल लागू किए जाने के विरोध में नरेगा कर्मचारी एक्शन कमेटी पंजाब की जिला इकाई की ओर से जिला प्रधान राम दित्ता के नेतृत्व में सोमवार को बड़े स्तर पर रोष रैली और धरना प्रदर्शन किया गया। यह रैली बीडीपीओ कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से गुजरते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला प्रधान राम दित्ता ने कहा कि समय-समय पर सरकारों द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कानून बनाए जाने के बावजूद आज तक नरेगा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और जीएसटी व ग्रामीण विकास फंड का बकाया पहले ही जारी नहीं किया जा रहा। ऐसे में नरेगा कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा।