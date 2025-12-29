पंजाब का जायका: सरसों का साग ही नहीं, यहां की 9 वेज डिशेज भी हैं सुपरहिट; पेट भर जाएगा पर मन नहीं

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, एक मेज सजी है जहां गरमागरम पराठों से धुआं निकल रहा है, ऊपर सफेद मक्खन की डली धीरे-धीरे पिघल रही है और हवा में मसालों की ऐसी सोंधी खुशबू है कि आपकी भूख सातवें आसमान पर पहुंच जाए। जी हां, यही तो है पंजाब की जादुई रसोई (Taste of Punjab)।

अक्सर लोग समझते हैं कि पंजाब का मतलब सिर्फ 'सरसों का साग' या 'नॉन-वेज' है, लेकिन सच तो यह है कि यहां के शाकाहारी खाने में जो प्यार और जायका घुला है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पंजाब की गलियों और खेतों के बीच बने ढाबों से आती वो तंदूरी रोटी की महक और कड़ाही में भुनते मसालों की आवाज किसी संगीत से कम नहीं लगती।

यहां का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि आत्मा को सुकून देता है। पंजाब के लोग जितने दरियादिल होते हैं, उनकी शाकाहारी थाली उतनी ही शाही और लाजवाब होती है। आइए, आज आपको साग की दुनिया से थोड़ा आगे ले चलते हैं और रूबरू करवाते हैं उन 9 सुपरहिट शाकाहारी पकवानों (Famous Punjabi Vegetarian Dishes) से, जिन्हें चखने के बाद आप भी कहेंगे- "ओ जी, मजा आ गया!"

दाल मखनी (Image Source: Freepik) इसे पंजाब की शान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। काली उड़द की दाल और राजमा को रात भर हल्की आंच पर पकाया जाता है और फिर इसमें ढेर सारा मक्खन और क्रीम मिलाई जाती है। इसका मखमली अहसास और सोंधी खुशबू किसी का भी दिल जीत सकती है।

अमृतसरी कुलचा (Image Source: Freepik) मैदे की क्रिस्पी परतों के बीच उबले हुए आलू, पनीर और मसालों की स्टफिंग। जी हां, अमृतसरी कुलचा अपने आप में एक पूरी दावत है। जब इसे इमली की चटनी और छोले के साथ परोसा जाता है, तो स्वाद दोगुना हो जाता है।

राजमा चावल (Image Source: Freepik) वैसे तो यह डिश हर उत्तर भारतीय घर में बनती है, लेकिन पंजाबी स्टाइल के गाढ़े और चटपटे राजमा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जीरा राइस के साथ गर्मागर्म राजमा और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी... बस और क्या चाहिए।

छोले भटूरे (Image Source: Freepik) पंजाब की गलियों से निकला यह स्वाद आज पूरी दुनिया का फेवरेट बन चुका है। फूले हुए नरम भटूरे और मसालेदार काले छोले, साथ में अचार और प्याज के लच्छे। यकीन मानिए, यह कॉम्बिनेशन भूख को दोगुना कर देता है।

शाही पनीर (Image Source: Freepik) पनीर के बिना पंजाबी थाली अधूरी है। टमाटर, प्याज और काजू की ग्रेवी में डूबे पनीर के टुकड़े जब मुंह में जाते हैं, तो स्वाद का धमाका होता है। यह डिश शादियों और खास मौकों की पहली पसंद होती है।

कढ़ी पकोड़ा (Image Source: Freepik) पंजाबी कढ़ी अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी अलग और गाढ़ी होती है। खट्टी छाछ और बेसन से बनी इस कढ़ी में डूबे हुए नरम-नरम पकोड़े इसे बेहद खास बनाते हैं। इसे ज्यादातर चावल के साथ पसंद किया जाता है।

बैंगन का भर्ता (Image Source: Freepik) अगर आप कुछ सादा और लजीज खाना चाहते हैं, तो पंजाबी स्टाइल बैंगन का भर्ता ट्राई करें। भुने हुए बैंगन को जब अदरक, लहसुन और ढेर सारे टमाटर के साथ पकाया जाता है, तो इसकी स्मोकी खुशबू भूख बढ़ा देती है।

भरवां पराठे (Image Source: Freepik) पंजाब के लोग अपने दिन की शुरुआत हैवी ब्रेकफास्ट के साथ करते हैं। आलू, गोभी या मूली के स्टफ्ड पराठे, जिन पर सफेद मक्खन रखा हो और साथ में दही का कटोरा- यह स्वाद आपको पंजाब के खेतों की याद दिला देगा।