महाराष्ट्र का जायका: वड़ा पाव ही नहीं, यहां की 9 वेज डिशेज भी हैं लाजवाब; जुबां से नहीं उतरता स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर हम आपसे कहें 'महाराष्ट्र', तो आपकी जुबान पर सबसे पहला नाम क्या आएगा? यकीनन 'वड़ा पाव', है ना? अगर आप भी सोचते हैं कि महाराष्ट्र का स्वाद सिर्फ वड़ा-पाव और पाव-भाजी की गलियों तक ही सीमित है, तो आप एक बहुत बड़े खजाने से अनजान हैं। यह तो वही बात हुई कि आप समंदर किनारे गए, लेकिन सिर्फ रेत देखकर लौट आए और लहरों का मजा ही नहीं लिया।

असल में, महाराष्ट्र की रसोई मसालों का एक ऐसा जादुई पिटारा है, जहां हर 100 किलोमीटर पर स्वाद बदल जाता है। यहां कोल्हापुर का वो तीखापन है जो कान से धुआं निकाल दे, तो कोंकण का वो सुहाना और खट्टा-मीठा स्वाद भी है जो आत्मा को तृप्त कर देता है।

आज हम आपको वड़ा पाव की दुनिया से थोड़ा बाहर निकालकर, महाराष्ट्र की उन 9 वेज डिशेज के बारे में बताएंगे, जिन्हें चखने के बाद आप बस एक ही बात कहेंगे- "अरे! मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था?" मिसल पाव (Image Source: Freepik) अगर आपको तीखा और मसालेदार खाना पसंद है, तो मिसल पाव का स्वाद आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। यह अंकुरित मूंग या मटकी की एक तरी वाली सब्जी होती है, जिसे फरसाण, प्याज, नींबू और पाव के साथ परोसा जाता है। नाश्ते में इसे खाना एक अलग ही आनंद देता है।

पूरन पोली (Image Source: Freepik) यह महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध स्वीट डिश है। चने की दाल और गुड़ के मिश्रण को आटे में भरकर इसकी रोटियां बनाई जाती हैं। इसे गरमा-गरम घी या दूध के साथ खाया जाता है। यह इतनी मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। त्योहारों पर इसके बिना थाली अधूरी मानी जाती है।

थालीपीठ (Image Source: Freepik) सेहत और स्वाद का बेहतरीन संगम है थालीपीठ। यह एक प्रकार का मल्टीग्रेन पराठा है, जो चावल, गेहूं, ज्वार और बेसन के आटे को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें मसाले और प्याज का तड़का होता है। इसे मक्खन या दही के साथ खाने का मजा ही कुछ और है।

पिठला भाकरी (Image Source: Freepik) इसे महाराष्ट्र का 'कंफर्ट फूड' कहा जाता है। बेसन से बनी गाढ़ी कढ़ी (पिठला) और ज्वार या बाजरे की रोटी (भाकरी) का यह संगम बहुत ही सादा लेकिन बेहद स्वादिष्ट होता है। इसके साथ हरी मिर्च का ठेचा (चटनी) मिल जाए, तो स्वाद दोगुना हो जाता है।

कोथिंबीर वड़ी (Image Source: Freepik) चाय के साथ अगर कुछ कुरकुरा खाने का मन हो, तो कोथिंबीर वड़ी बेस्ट है। बेसन और ढेर सारे ताजे धनिये (कोथिंबीर) को भाप में पकाकर और फिर तलकर इसे बनाया जाता है। यह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होती है।

भरली वांगी (Image Source: Freepik) अगर आपको बैंगन पसंद नहीं है, तो एक बार 'भरली वांगी' खाकर देखिए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। छोटे बैंगन में नारियल, मूंगफली और मसालों का भरावन भरकर इसे पकाया जाता है। यह सब्जी इतनी मसालेदार और लजीज होती है कि इसे खाकर हर कोई इसका दीवाना हो जाता है।

साबूदाना खिचड़ी (Image Source: Freepik) वैसे तो यह डिश व्रत में खाई जाती है, लेकिन इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि लोग इसे आम दिनों में भी नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। साबूदाना, मूंगफली का चूरा और हरी मिर्च का यह मिश्रण बहुत हल्का और टेस्टी होता है।

सोलकढ़ी (Image Source: Freepik) खाने के बाद या खाने के साथ पिया जाने वाला यह एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसे कोकम और नारियल के दूध से बनाया जाता है। इसका गुलाबी रंग और खट्टा-हल्का तीखा स्वाद भोजन को पचाने में भी मदद करता है और गर्मी में ठंडक भी देता है।