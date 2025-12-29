गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूप का मामला; सीएम मान बोले- जांच होगी, ये धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं, कानूनी अधिकार है

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। गुरु ग्रंथ साहिब के गायब हुए 328 पावन स्वरूप के मामले में श्री अकाल तख्त और पंजाब सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा हैं कि यह धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं है। सरकार के पास गायब स्वरूपों की जांच के लिए कानूनी अधिकार है।

यह जानना बेहद जरूरी हैं कि 328 पावन स्वरूप किसके पास हैं। क्योंकि जब बेअदबी होती है तो सवाल उठते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी। अब एसआईटी इस बात की जांच कर रही हैं, वह गायब स्वरूप कहां हैं तो कहा जा रहा हैं कि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2008 में जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 विधान सभा में पास करवाया गया था।

इस एक्ट के जरिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब को छापने का अधिकार एसजीपीसी को सौंप दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस एक्ट को विधान सभा में पास करवाया गया तो धार्मिक मामलों में सरकार की हस्तक्षेप नहीं हुई। क्योंकि उस समय शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।

इतना ही नहीं, वह दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवाएगे। प्रस्ताव में बड़े स्तर पर एसजीपीसी के पदाधिकारियों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करवाने के प्रस्ताव को भी पास किया गया। एसजीपीसी के सीए सतिंदर सिंह कोहली, जोकि सुखबीर बादल के भी सीए हैं, से 15 दिन के भीतर रिकार्ड लेने और उनकी सेवाएं खत्म करने को भी मंजूरी दी गई थी, जो आज तक नहीं हुआ।

बता दें कि रविवार को सिखों के सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब पर पांच सिंह साहिब की बैठक के उपरांत जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा था कि गायब 328 पावन स्वरूपों से जुड़ा मामला पंथक व धार्मिक है।