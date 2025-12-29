बठिंडा: दोस्त के साथ चल रहा था पत्नी का अफेयर, पति ने दी खौफनाक सजा; पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता,बठिंडा। बठिंडा पुलिस ने 23 वर्षीय रितिका गोयल हत्याकांड को 24 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने बताया कि रितिका की हत्या उसके पति साहिल कुमार उर्फ रौनक ने की थी, क्योंकि रितिका का अपने पति के दोस्त के साथ अफेयर था।

झाड़ियों में मिला था शव पुलिस के मुताबिक, बीती 28 दिसंबर को रेलवे कालोनी के पास पुरानी पुलिस चौकी के पीछे झाड़ियों में 23 वर्षीय विवाहिता रितिका गोयल की लाश मिली थी। पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए एक ऐसे शातिर कातिल को बेनकाब किया है, जिसने पुलिस को गुमराह करने के लिए फिल्मी ड्रामा रचने की कोशिश की।

24 घंटों में हुआ खुलासा महज 24 घंटों में सुलझाए गए इस मामले में सामने आया है कि रितिका की बेरहमी से हत्या उसके अपने ही पति साहिल कुमार उर्फ रौनक ने की थी, क्योंकि उसकी पत्नी रितिका का अफेयर उसके ही दोस्त के साथ चल रहा था। इसके चलते वह अपनी पत्नी से नफरत करने लगा था।