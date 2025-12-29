पूर्व सीएम चन्नी के घर के बाहर फायरिंग, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, मनरेगा स्कीम का नाम बदलने पर केंद्र सरकार को घेरा

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के मॉडल टाउन इलाके में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के किराए के मकान के बाहर रविवार को दो गुटों के बीच हुई झड़प के दौरान फायरिंग हुई। गनीमत रही कि इस वारदात में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया।

इस मामले को लेकर सोमवार पूर्व सीएम व मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जिसमें उन्होंने पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार को मॉडल टाउन क्षेत्र में किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते झड़प में बदल गया।