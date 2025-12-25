सुल्तानपुर लोधी में संदिग्ध हालात में किसान की मौत, राइफल को साथ लेकर सोया था मृतक
जागरण संवाददाता, सुल्तातानपुर लोधी। कपूरथला के अंतर्गत आते सुल्तानपुर लोधी के समीपवर्ती गांव चकपत्ती बालू बहादुर में एक किसान की संदिग्ध हालात में मौत होने का मामला सामने आया है। परिवार ने आशंका जताई है कि किसान की लाइसेंसी 12 बोर की राइफल से अचानक गोली चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना के समय सबसे पहले मृतक की पत्नी ने शव को देखा। गोली की आवाज सुनकर वह उसके कमरे में गई तो वहां उसका खून से लथपथ शव पड़ा था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थाना कबीरपुर पुलिस ने लाइसेंसी राइफल और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
मृतक की पहचान बलकार सिंह पुत्र चैन सिंह (उम्र 60 साल) निवासी गांव चकपत्ती बालू बहादुर के रूप में हुई है।
आत्महत्या के समय घर पर पत्नी के साथ था किसान
मिली जानकारी अनुसार घटना के समय मृतक अपनी पत्नी के साथ घर पर अकेला था। इसी दौरान उसकी लाइसेंसी राइफल से अचानक गोली चलने की आवाज आई। जिसको सुनकर पत्नी ने बेडरूम में जाकर देखा तो वहां बलकार सिंह का खून से लथपथ शव पड़ा था।
परिवार वालों ने बताया कि मृतक की बेटी शादीशुदा है, जबकि दोनों लड़के विदेश में रहते हैं। परिवार ने बताया कि फिलहाल उन्हें किसी पर शक नहीं है और मौत लाइसेंसी राइफल से गलती से गोली चलने से हुई है।
अपने साथ राइफल लेकर सोता था किसान
वहीं, दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलवे के बाद थाना कबीरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। लाइसेंसी रायफल भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
थाना कबीरपुर के इंचार्ज एसआई सरबजीत सिंह ने बताया कि बलकार सिंह अपनी राइफल साथ लेकर ही सोता था और उसकी पत्नी भी काफी लंबे समय से बीमार है। रात को अचानक उसकी राइफल से गोली चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। आज वीरवार को उसके शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
