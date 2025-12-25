सुल्तानपुर लोधी में संदिग्ध हालात में किसान की मौत, राइफल को साथ लेकर सोया था मृतक

जागरण संवाददाता, सुल्तातानपुर लोधी। कपूरथला के अंतर्गत आते सुल्तानपुर लोधी के समीपवर्ती गांव चकपत्ती बालू बहादुर में एक किसान की संदिग्ध हालात में मौत होने का मामला सामने आया है। परिवार ने आशंका जताई है कि किसान की लाइसेंसी 12 बोर की राइफल से अचानक गोली चल गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटना के समय सबसे पहले मृतक की पत्नी ने शव को देखा। गोली की आवाज सुनकर वह उसके कमरे में गई तो वहां उसका खून से लथपथ शव पड़ा था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थाना कबीरपुर पुलिस ने लाइसेंसी राइफल और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

परिवार वालों ने बताया कि मृतक की बेटी शादीशुदा है, जबकि दोनों लड़के विदेश में रहते हैं। परिवार ने बताया कि फिलहाल उन्हें किसी पर शक नहीं है और मौत लाइसेंसी राइफल से गलती से गोली चलने से हुई है।