जालंधर में नशे में धुत्त ASI का वीडियो वायरल, लोगों से कहा- आधा पैग लगाया है, ज्यादा नहीं

संवाद सहयोगी, जालंधर। बस स्टैंड पर बुधवार रात शराब के नशे में धुत्त एएसआई की लड़खड़ाकर चलते और फिर जमीन पर गिरने की वीडियो बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने बना ली। लोगों ने एएसआई से नशे में धुत्त होने की बात की तो वह कहने लगा कि एक आधा पैग लगाया है ज्यादा नहीं पी। वह करीब 20 मिनट पार्किंग एरिया में फुटपाथ पर ही बैठकर बस की प्रतीक्षा करता रहा किसी उसे कहां कि बस इंधन नहीं आएगी के वह खुद की गलती बजाय बस लेट होने का कहकर गाली निकलाने लगा, लेकिन लोगों ने वीडियो बना वायरल कर दी।