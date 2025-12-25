जालंधर में नशे में धुत्त ASI का वीडियो वायरल, लोगों से कहा- आधा पैग लगाया है, ज्यादा नहीं
जालंधर बस स्टैंड पर नशे में धुत्त एएसआई का वीडियो वायरल हो गया। एएसआई लड़खड़ाकर चल रहा था और फुटपाथ पर लेट गया। लोगों ने जब उससे नशे में होने की बात क ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जालंधर। बस स्टैंड पर बुधवार रात शराब के नशे में धुत्त एएसआई की लड़खड़ाकर चलते और फिर जमीन पर गिरने की वीडियो बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने बना ली। लोगों ने एएसआई से नशे में धुत्त होने की बात की तो वह कहने लगा कि एक आधा पैग लगाया है ज्यादा नहीं पी। वह करीब 20 मिनट पार्किंग एरिया में फुटपाथ पर ही बैठकर बस की प्रतीक्षा करता रहा किसी उसे कहां कि बस इंधन नहीं आएगी के वह खुद की गलती बजाय बस लेट होने का कहकर गाली निकलाने लगा, लेकिन लोगों ने वीडियो बना वायरल कर दी।
मिली जानकारी के अनुसार नशे की हालत में मौजूद एएसआई की पहचान पीएपी ट्रेनिंग सेंटर में तैनात हरपिंदर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह बुधवार को कपूरथला जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे, लेकिन अधिक शराब पीने के कारण वह वहीं पार्किंग एरिया में फुटपाथ पर बैठ गया और कुछ देर बाद वहीं लेट गया। घटना के दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने एएसआई की हालत देखकर वीडियो बना ली, जिसे बाद में इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया गया।
