अमृतसर में क्रिसमस पर सजीं चर्चें, प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे लोग
जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में क्रिसमस पर्व को लेकर बुधवार-वीरवार को शहर की सभी चर्चें रोशनी, रंग-बिरंगी सजावट और प्रभु यीशु की झांकियों से जगमगा उठीं। ईसाई समुदाय ने पूरे श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मना रहा है।
शहर की प्रमुख चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं, कैरोल सिंगिंग और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। क्रिसमस को लेकर अमृतसर के माल रोड स्थित होली फैमिली चर्च, छेहर्टा, अमृतसर बाईपास और अटारी रोड स्थित चर्चों को विशेष रूप से सजाया गया।
चर्च परिसरों में प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी झांकियां लगाई गईं, जिनमें मरियम, यूसुफ और नवजात यीशु को दर्शाया गया। आकर्षक रोशनी और फूलों की सजावट ने चर्चों की सुंदरता को और बढ़ा दिया।
श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए फादर।
रात भर जुटे रहे श्रद्धालु
बुधवार-वीरवार देर रात से ही चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन शुरू हो गया था। गुरुवार सुबह भी विशेष मास आयोजित की गई, जिसमें ईसाई धर्मगुरुओं ने प्रभु यीशु के जीवन, उनके संदेशों और मानवता, प्रेम व शांति के महत्व पर प्रकाश डाला।
धर्मगुरुओं ने कहा कि क्रिसमस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और सेवा की भावना को अपनाने का संदेश देता है। क्रिसमस के मौके पर चर्चों के बाहर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनकर कार्यक्रमों में भाग लिया और एक-दूसरे को उपहार देकर खुशी साझा की।
कई जगहों पर काटे गए केक
कई जगहों पर केक काटे गए और मिठाइयां बांटी गईं। ईसाई समुदाय के साथ-साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी चर्च पहुंचकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। पर्व को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रमुख चर्चों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। प्रशासन की ओर से भी लगातार निगरानी रखी गई।
तस्वीरों में देखें अमृतसर में क्रिसमिस की धूम-
