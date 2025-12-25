अमृतसर में क्रिसमस पर सजीं चर्चें, प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर आशीर्वाद लेने पहुंच रहे लोग

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में क्रिसमस पर्व को लेकर बुधवार-वीरवार को शहर की सभी चर्चें रोशनी, रंग-बिरंगी सजावट और प्रभु यीशु की झांकियों से जगमगा उठीं। ईसाई समुदाय ने पूरे श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मना रहा है।

शहर की प्रमुख चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं, कैरोल सिंगिंग और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। क्रिसमस को लेकर अमृतसर के माल रोड स्थित होली फैमिली चर्च, छेहर्टा, अमृतसर बाईपास और अटारी रोड स्थित चर्चों को विशेष रूप से सजाया गया।