Punjab Weather: पंजाब में ठंड का प्रकोप जारी, गुरदासपुर और फरीदकोट सबसे ठंडे; आगे कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में घनी धुंध लगातार पड़ रही है। बुधवार को कई जिले सुबह धुंध की चपेट में रहे। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार गुरदासपुर व फरीदकोट पंजाब में सबसे ठंडे रहे।

जहां रात का तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि होशियारपुर में रात का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में सात, पठानकोट में 7.6, बठिंडा में 7.2, एसबीएस नगर में 8.5, लुधियाना में 9.4, पटियाला में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।