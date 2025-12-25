Language
    Punjab Weather: पंजाब में ठंड का प्रकोप जारी, गुरदासपुर और फरीदकोट सबसे ठंडे; आगे कैसा रहेगा मौसम

    By Asha Rani<br/> Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:44 AM (IST)

    पंजाब में घनी धुंध जारी है, जिससे कई जिले प्रभावित हैं। गुरदासपुर और फरीदकोट सबसे ठंडे रहे, जहां रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम व ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में घनी धुंध लगातार पड़ रही है। बुधवार को कई जिले सुबह धुंध की चपेट में रहे। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार गुरदासपुर व फरीदकोट पंजाब में सबसे ठंडे रहे।

    जहां रात का तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि होशियारपुर में रात का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में सात, पठानकोट में 7.6, बठिंडा में 7.2, एसबीएस नगर में 8.5, लुधियाना में 9.4, पटियाला में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

    जबकि दिन का तापमान अधिकांश जिलों में 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार वीरवार से पंजाब में घनी धुंध के साथ अति शीतलहर भी चल सकती है, जिसका प्रभाव 28 दिसंबर तक रहेगा। 29 व 30 दिसंबर को धुंध में कमी आएगी।