जालंधर में हादसा, नकोदर-जमशेर हाईवे पर तेज रफ्तार कार घने कोहरे में डिवाइडर से टकराई, युवा डॉक्टर की मौत
जालंधर के नकोदर-जमशेर हाईवे पर घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवा फिजियोथैरेपिस्ट डॉक्टर डैनिस हिना की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ...और पढ़ें
जागरण संवाददादता, जालंधर। जालंधर के नकोदर-जमशेर हाईवे पर बीती रात करीब 10:30 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवा डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान डैनिस हिना पुत्र निवासी गांव सारकपुर, नकोदर के रूप में हुई है। वह पेशे से फिजियोथैरेपिस्ट डॉक्टर था और खुद कार चला रहा था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के समय हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई पलटे खाते हुए सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी। हादसे के दौरान कार का जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के घरों में सो रहे लोग भी जाग गए।
टकराने से खुले एयर बैग
स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद कार के सभी एयरबैग खुल गए थे और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत कार में फंसे चालक को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल डैनिस हिना को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और घना कोहरा हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है।
घर का इकलौता वारिस था डैनिस
परिजनों के अनुसार डैनिस हिना अपने घर का इकलौता वारिस था। उसकी अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव सारकपुर में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रिश्तेदारों और ग्रामीणों का कहना है कि डैनिस एक मिलनसार और मेहनती युवक था, जिसने हाल ही में अपने करियर की शुरुआत की थी।
पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से घने कोहरे के दौरान हाईवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
