जालंधर में हादसा, नकोदर-जमशेर हाईवे पर तेज रफ्तार कार घने कोहरे में डिवाइडर से टकराई, युवा डॉक्टर की मौत

जागरण संवाददादता, जालंधर। जालंधर के नकोदर-जमशेर हाईवे पर बीती रात करीब 10:30 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवा डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान डैनिस हिना पुत्र निवासी गांव सारकपुर, नकोदर के रूप में हुई है। वह पेशे से फिजियोथैरेपिस्ट डॉक्टर था और खुद कार चला रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के समय हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई पलटे खाते हुए सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी। हादसे के दौरान कार का जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के घरों में सो रहे लोग भी जाग गए।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और घना कोहरा हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है।