गडकरी को पत्र लिखकर भाजपा नेता ने नवजोत कौर सिद्धू को घेरा; वल्ला बाइपास प्रोजेक्ट पर सियासी घमासान तेज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भाजपा पंजाब के महासचिव एवं अमृतसर ईस्ट से पार्टी के इंचार्ज डॉ.. जगमोहन सिंह राजू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने आरोप लगाया है कि निलंबित कांग्रेस नेता डॉ. नवजोत कौर वल्ला एनएचएआई प्रोजेक्ट को लेकर गलत तरीके से खुद को अमृतसर ईस्ट की प्रतिनिधि बताकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं। डॉ. जगमोहन सिंह राजू ने पत्र में कहा कि नवजोत कौर ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर वल्लाह प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप की मांग की।