    गडकरी को पत्र लिखकर भाजपा नेता ने नवजोत कौर सिद्धू को घेरा; वल्ला बाइपास प्रोजेक्ट पर सियासी घमासान तेज

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    भाजपा पंजाब के महासचिव डॉ. जगमोहन सिंह राजू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर नवजोत कौर सिद्धू पर वल्ला एनएचएआई प्रोजेक्ट का गलत श्रेय लेने ...और पढ़ें

    भाजपा नेता डॉ. जगमोहन राजू।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। भाजपा पंजाब के महासचिव एवं अमृतसर ईस्ट से पार्टी के इंचार्ज डॉ.. जगमोहन सिंह राजू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

    उन्होंने आरोप लगाया है कि निलंबित कांग्रेस नेता डॉ. नवजोत कौर वल्ला एनएचएआई प्रोजेक्ट को लेकर गलत तरीके से खुद को अमृतसर ईस्ट की प्रतिनिधि बताकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं। डॉ. जगमोहन सिंह राजू ने पत्र में कहा कि नवजोत कौर ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर वल्लाह प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप की मांग की।

    उन्होंने यह दावा किया कि अमृतसर ईस्ट उनका विधानसभा क्षेत्र है, जबकि यह दावा पूरी तरह झूठा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू थे, जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था।

    सिद्धू परिवार दलबदलू

    पत्र में भाजपा नेता जगमोहन राजू ने नवजोत सिंह सिद्धू को भाजपा से दलबदलू बताते हुए कहा कि वह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में भाजपा सरकार के विकास कार्यों का श्रेय लेना पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला है।

     

    राजू ने यह भी स्पष्ट किया कि वे वर्तमान में अमृतसर ईस्ट से भाजपा के इंचार्ज हैं और 2022 में इसी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने वल्ला बाइपास मुद्दे पर पहले भी दो बार औपचारिक रूप से अपनी बात केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाई है।
    उन्होंने मांग की कि डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को किसी भी प्रकार का राजनीतिक श्रेय या वैधता न दी जाए और अमृतसर ईस्ट में होने वाले सभी विकास कार्यों का श्रेय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए।

     

