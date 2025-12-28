बठिंडा के रेलवे कॉलोनी में 22 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या, झाड़ियों में मिला शव

Language
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    बठिंडा की रेलवे कॉलोनी में 22 वर्षीय रितिका का शव झाड़ियों से बरामद हुआ है। तेजधार हथियारों से बेरहमी से हत्या की गई है। मृतका विवाहित थी और उसका एक 2 ...और पढ़ें

    रेलवे कॉलोनी में 22 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या, झाड़ियों से मिला शव।

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। रेलवे कॉलोनी की ठंडी सड़क के पास पुरानी पुलिस चौकी के पीछे झाड़ियों में 22 वर्षीय युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती की तेजधार हथियारों से बेरहमी से हत्या की गई है। मृतका की पहचान रितिका के रूप में हुई है।

    सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी (डी) जसमीत सिंह, डीएसपी (सिटी-1) अमृतपाल भाटी, एसपी (सिटी) नरिंदर सिंह, थाना कैनाल के एसएचओ और सीआईए-2 के एसएचओ ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सहारा जन सेवा की टीम की मदद से पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है।

    जानकारी अनुसार स्थानीय ठंडी सड़क पर पुरानी पुलिस चौकी के पीछे एक नवयुवती की लाश झाड़ियों में पड़ी होने की सूचना सहारा जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड हेल्पलाइन टीम को मिली। जिसके बाद सहारा टीम के सदस्य संदीप गिल दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। थाना कैनाल के एसएचओ इंस्पेक्टर हरजोत सिंह व फॉरेंसिक विभाग की टीम भी दुर्घटना स्थल पर जांच के लिए पहुंची।

    घटना की जांच की युवती विवाहित थी और 2 साल का बच्चा भी है। युवती की गर्दन पर निशान थे। मृतक युवती का पति साहिल कुमार निवासी अर्जुन नगर घटना स्थल पर उपस्थित था। उसने बताया कि उसकी पत्नी रितिका पिछले दिन से घर से गायब थी। सहारा टीम ने मृतक युवती की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया की युवती की मृत्यु के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा।

    मृतका के पति साहिल ने बताया कि रितिका धोबी बाजार स्थित एक शोरूम में काम करती थी। वह रोज की तरह बीती शनिवार को काम पर गई थी, जिसके बाद वह अपनी एक सहेली के साथ तलवंडी साबो चली गई। शाम तक घर नहीं लौटी, तो फोन मिलाया, लेकिन मोबाइल बंद आने लगा। इसके बाद थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। आज दोपहर पुलिस के साथ तलाश करते हुए रेलवे कॉलोनी पहुंचे, तो झाड़ियों में रितिका की लाश पड़ी मिली।

    पति साहिल के अनुसार उसे अपनी पत्नी के एक अफेयर के बारे में पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। इस मामले में उसने संबंधित युवक को बुलाकर समझाया भी था। साहिल ने आशंका जताई कि इसी विवाद के चलते उसकी पत्नी की हत्या की गई हो सकती है।

    एसपी सिटी नरिंदर सिंह ने बताया कि मृतका की मां के बयानों के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले को ट्रेस करने के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं और हर एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है।