गैंगस्टर आरजू बिश्नोई बन फिरौती मांगने वाला काबू, करियाना दुकान चलाने वाले को वीडियो देख आया आइडिया, ज्वैलर से 50 लाख मांगे

जागरण संवाददाता, अबोहर। जिला पुलिस ने गैंगस्तर आरजू बिश्नोई के नाम पर एक जवैलर्स से फिरौती मांगने वाले युवक को काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया युवक गांव में ही करियाने की दुकान चलाता है। एसएसपी गुरमीत सिंह ने जानकारी सांझा करते हुए कहा कि बर्तन मार्केट स्थित शिव जवैलर्स के मालिक शिवम सोनी से 23 दिसंबर को मोबाइल पर धमकी भरी कॉल आई थी। कॉल में शिवम सोनी व उसके परिवार को पांच दिन में मारने की धमकी दी गई और 50 लाख रुपए के पैसों की मांग की गई।

शिवम ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। तुरंत कारवाई करते हुए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले में एसपी आशवंत सिंह की अगुवाई में धमकी भरी काल को ट्रेस करते हुए आरोपित निकेश कुमार पुत्र राम गोपाल निवासी चूहड़ी वाला धन्ना थाना खुईखेडा को ट्रेस कर लिया गया।