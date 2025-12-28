गैंगस्टर आरजू बिश्नोई बन फिरौती मांगने वाला काबू, करियाना दुकान चलाने वाले को वीडियो देख आया आइडिया, ज्वैलर से 50 लाख मांगे
जागरण संवाददाता, अबोहर। जिला पुलिस ने गैंगस्तर आरजू बिश्नोई के नाम पर एक जवैलर्स से फिरौती मांगने वाले युवक को काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया युवक गांव में ही करियाने की दुकान चलाता है।
एसएसपी गुरमीत सिंह ने जानकारी सांझा करते हुए कहा कि बर्तन मार्केट स्थित शिव जवैलर्स के मालिक शिवम सोनी से 23 दिसंबर को मोबाइल पर धमकी भरी कॉल आई थी। कॉल में शिवम सोनी व उसके परिवार को पांच दिन में मारने की धमकी दी गई और 50 लाख रुपए के पैसों की मांग की गई।
शिवम ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। तुरंत कारवाई करते हुए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस मामले में एसपी आशवंत सिंह की अगुवाई में धमकी भरी काल को ट्रेस करते हुए आरोपित निकेश कुमार पुत्र राम गोपाल निवासी चूहड़ी वाला धन्ना थाना खुईखेडा को ट्रेस कर लिया गया।
आरोपी की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी।
मोबाइल लोकेशन से हुआ आरोपित ट्रेस
एसएसपी ने बताया कि आरोपित निकेश कुमार उक्त ने आरजू बिश्नोई बनकर वॉट्सएप द्वारा शिव जवैलर्स के मालिक को धमकी भरी कालें कर रहा था। उनसे 50 लाख की फिरौती की मांग कर रहा था।
एसएसपी ने बताया कि शनविार को जब पुलिस पार्टी मोबाइल लोकेशन के अनुसार उसे दाना मंडी के निकट काबू करने के लिए पहुंची तो उसने दीवार फांद कर भागने की कौशिश की। जिससे गिरने से उसके पैर पर फ्रेक्चर हो गया और सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवा अरेस्ट कर लिया गया।
इंटरनेट मीडिया पर वीडियो देख बनाया प्लान
उन्होंने बताया कि निकेश कुमार गांव में किरियाणा की दुकान चलाता है व बीए पास है। सोशल मीडिया से इस तरह की वीडियो देखकर उसने आरजू बिश्नोई बनकर फिरौती मांगने की योजना बनाई। एसएसपी ने बताया कि इससे पहले उसका कोई क्रीमिकल बैक ग्राउंड नहीं है।
निकेश कुमार को अदालत में पेश कर उसका दो दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। जिसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी।
