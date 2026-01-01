Language
    जालंधर में शटर तोड़ चार चोर दुकान में घुसे; 25 किलो देसी घी, रिफाइंड टीन और नकदी चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:22 PM (IST)

    जालंधर में मंडी रोड स्थित परशोतम विश्वनाथ की दुकान में तड़के चार चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 25 किलो देसी घी, आठ रिफाइंड टीन ...और पढ़ें

    चोरी को अंजाम देते सीसीटीवी में कैद हुए चोर।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के रेलवे स्टेशन के पास मंडी रोड पर स्थित परशोतम विश्वनाथ की दुकान में वीरवार सुबह तड़के करीब साढ़े तीन बजे चार चोरों ने चोरी का अंजाम दिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और  25 किलो देसी घी, आठ रिफाइंड टीन सहित नगदी चोरी कर हुए फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

    पीड़ित को चोरी की वारदात का पता अपने पड़ोसियों से लगा। पड़ोसी ने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा तो इसकी जानकारी दुकान मालिक विनय गुप्ता को दी। फिलहाल पुलिस ने विनय गुपता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना तीन की पुलिस जांच में जुट गई है।

    एक्टिवा पर आए थे चारे 

    दुकान मालिक विनय गुप्ता ने बताया कि वह रोजाना की तरह बुधवार रात दुकान को बंद करके घर चले गए थे। उन्हें पड़ोसी दुकान ने काल की उसकी दुकान का शटर टूटा हुआ है और दरवाजा खुला हुआ है। वह दुकान पर पहुंचे तो देखा दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो 3.30 बजे चार चोर एक एक्टिवा और स्कूटर आते दिखाई दिए।

    उन्होंने दुकान के शटर को तोड़ा फिर दाखिल होकर दुकान से 25 किलो देसी और नगदी लेकर फरार हो गए। उसने बताया कि करीब 20 मिनट के बाद चोर दोबारा फिर दुकान में आए आठ से दस टीन रिफाइंड के ले गए, जिसकी शिकायत उन्होंने कंट्रोल रूम पर दी। 

    पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में ली

    सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना तीन की पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लिया है। वहीं एक्टिवा को भी ट्रेस करने का प्रयास जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और वह बनती कार्रवाई जरूर करेंगे।

