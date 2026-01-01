जालंधर में शटर तोड़ चार चोर दुकान में घुसे; 25 किलो देसी घी, रिफाइंड टीन और नकदी चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के रेलवे स्टेशन के पास मंडी रोड पर स्थित परशोतम विश्वनाथ की दुकान में वीरवार सुबह तड़के करीब साढ़े तीन बजे चार चोरों ने चोरी का अंजाम दिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और 25 किलो देसी घी, आठ रिफाइंड टीन सहित नगदी चोरी कर हुए फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित को चोरी की वारदात का पता अपने पड़ोसियों से लगा। पड़ोसी ने दुकान का शटर टूटा हुआ देखा तो इसकी जानकारी दुकान मालिक विनय गुप्ता को दी। फिलहाल पुलिस ने विनय गुपता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना तीन की पुलिस जांच में जुट गई है।