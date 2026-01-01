लॉ एंड ऑर्डर व महिलाओं को 1000 रुपए ना मिलने के खिलाफ बरनाला में प्रदर्शन, कांग्रेसियों ने पंजाब सरकार को कोसा

जागरण संवाददाता, बरनाला। पंजाब के बरनाला में कांग्रेस ने पंजाब सरकार के खिलाफ बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति व महिलाओं को किए वादा पूरा ना करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह काला ढिल्लों की अगुवाई में आयोजित हुआ। कांग्रेस नेता और वर्करों जिला कचहरी चौंक पर इकट्‌ठे हुए और हाथों में तख्तियां पकड़ सरकार को कोसा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें