मानसा के जोगा में बड़ी चोरी, शटर तोड़कर दुकान से 8 लाख के महंगे मोबाइल उड़ा ले गए चोर
मानसा जिले के कस्बा जोगा में अजय टेलीकॉम दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर लगभग 8 लाख रुपये के महंगे मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। दुकानदार को ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मानसा। जिले के कस्बा जोगा के अजय टैलीकॉम में चोरों ने शटर तोड़कर महंगे मोबाइल, सामान व और कीमती सामान चोरी कर लिया जिसका पता दुकानदार को सुबह लगा, जिसको देखकर वह हैरान रह गया।
पुलिस थाने से कुछ दूरी पर स्थित जोगा में अजय टैलीकॉम में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया और चोरों का कोई भी सुराख नहीं मिल सका। दुकान के मालिक अजय कुमार ने बताया कि इस चोरी में उनका करीब 8 लाख रूपये का नुकसान हुआ।
चोरी नामी कंपनियों के महंगे नए मोबाइल फोन, कीमती सामान चोरी करके ले गए जिसकी कीमत करीब 8 लाख रूपये बनती है। उसने थाना जोगा की पुलिस को इसकी सूचना दी जिसकी जोगा पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है।
