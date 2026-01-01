मानसा के जोगा में बड़ी चोरी, शटर तोड़कर दुकान से 8 लाख के महंगे मोबाइल उड़ा ले गए चोर

संवाद सहयोगी, मानसा। जिले के कस्बा जोगा के अजय टैलीकॉम में चोरों ने शटर तोड़कर महंगे मोबाइल, सामान व और कीमती सामान चोरी कर लिया जिसका पता दुकानदार को सुबह लगा, जिसको देखकर वह हैरान रह गया।

पुलिस थाने से कुछ दूरी पर स्थित जोगा में अजय टैलीकॉम में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया और चोरों का कोई भी सुराख नहीं मिल सका। दुकान के मालिक अजय कुमार ने बताया कि इस चोरी में उनका करीब 8 लाख रूपये का नुकसान हुआ।