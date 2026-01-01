निहंग बाणा पहन श्री हरिमंदिर साहिब में लड़की को कृपाण दिखा छीना फोन, पकड़े जाने पर हुई पिटाई, तीन भागे

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नए साल के मौके पर सच्चखंड श्री हरिमंदिर साहिब में जहां देश–विदेश से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचे, वहीं भीड़ का फायदा उठाने के इरादे से कुछ शरारती तत्व भी सक्रिय नजर आए। ऐसे ही एक मामले में फोन स्नैचिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया।

जानकारी के अनुसार, भीड़ के बीच एक युवती का मोबाइल फोन छीनकर कुछ युवक फरार होने लगे। इस दौरान वहां मौजूद संगत और सेवादारों की नजर आरोपियों पर पड़ गई। पीछा किए जाने पर एक युवक को लोगों ने दबोच लिया, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए युवक ने निहंग बाना पहन रखा था।

शुरुआत में आरोपी ने खुद को एक निहंग जत्थेबंदी से जुड़ा बताया, लेकिन जब लोगों ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। आरोपी ने अपने साथियों के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।