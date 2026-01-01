Language
    निहंग बाणा पहन श्री हरिमंदिर साहिब में लड़की को कृपाण दिखा छीना फोन, पकड़े जाने पर हुई पिटाई, तीन भागे

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:29 PM (IST)

    नए साल पर श्री हरिमंदिर साहिब, अमृतसर में भीड़ का फायदा उठाकर एक युवती का मोबाइल छीना गया। निहंग बाना पहने एक युवक को संगत और सेवादारों ने पकड़ लिया, ...और पढ़ें

    Hero Image

    पकड़े गए युवक की पिटाई करते हुए युवक।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। नए साल के मौके पर सच्चखंड श्री हरिमंदिर साहिब में जहां देश–विदेश से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचे, वहीं भीड़ का फायदा उठाने के इरादे से कुछ शरारती तत्व भी सक्रिय नजर आए। ऐसे ही एक मामले में फोन स्नैचिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया।

    जानकारी के अनुसार, भीड़ के बीच एक युवती का मोबाइल फोन छीनकर कुछ युवक फरार होने लगे। इस दौरान वहां मौजूद संगत और सेवादारों की नजर आरोपियों पर पड़ गई। पीछा किए जाने पर एक युवक को लोगों ने दबोच लिया, जबकि उसके अन्य साथी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए युवक ने निहंग बाना पहन रखा था।

    शुरुआत में आरोपी ने खुद को एक निहंग जत्थेबंदी से जुड़ा बताया, लेकिन जब लोगों ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। आरोपी ने अपने साथियों के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

    पूछताछ के दौरान आरोपित को थप्पड़ जड़ते हुए युवक।

    युवती को कृपाण दिखा डराया था युवक ने

    वायरल वीडियो में युवक ने बताया कि आरोपी ने युवती को कृपाण दिखा डराने का प्रयास किया। जिसके बाद उसके साथियों ने उसका फोन छीना और फरार हुए। पिटाई के बाद आरोपित युवक ने जानकारी दी कि वह किसी निहंग जत्थेबंदी का हिस्सा नहीं ह। वह अपने दोस्तों के घर गया था। जहां उसे ये निहंग बाणा पहना दिया गया। उसे तो सिर पर दस्तार भी पहनना नहीं आती। ये भी उसके दोस्तों ने ही उसे पहनाई।

    पुलिस के हवाले किया आरोपित

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। आरोपित के साथ कौन कौन था, इसकी जानकारी ली जा रही है। आरोपित के परिवार से संपर्क कर अन्य आरोपितों के बारे में भी पूछा जा रहा है। 

