नए साल में श्री हरिमंदिर साहिब माथा टेकने पहुंची पंजाबी एक्ट्रेस गुरलीन चोपड़; सांसद हरसिमरत बादल ने की विश्व शांति की अरदास

जागरण संवाददाता, अमृतसर। नए साल 2026 की शुरुआत के अवसर पर श्री हरिमंदर साहिब में देश–विदेश से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अमृत वेले से ही संगतें गुरु घर में मत्था टेकने के लिए पहुंचने लगीं। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में नतमस्तक होकर सरबत के भले, देश की चढ़दी कला और विश्व शांति के लिए अरदास की।

इस अवसर पर पंजाबी फिल्म अभिनेत्री गुरलीन चोपड़ा अपने पति के साथ श्री हरिमंदर साहिब पहुंचीं। उन्होंने गुरु घर में मत्था टेककर नए साल की शुरुआत की। मीडिया से बातचीत करते हुए गुरलीन चोपड़ा ने कहा कि नए साल की शुरुआत गुरु घर से करना उनकी दिली इच्छा थी।

उन्होंने कहा कि आज महाराज जी ने स्वयं हमें यहां बुलाया है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। मैं सभी से अपील करती हूं कि नया साल क्लबों या अन्य स्थानों की बजाय गुरु घर से शुरू करें। जरूरी नहीं कि हर कोई दरबार साहिब ही आए, अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी गुरुद्वारे में जाकर अरदास कर सकता है।”