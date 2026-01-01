नए साल में श्री हरिमंदिर साहिब माथा टेकने पहुंची पंजाबी एक्ट्रेस गुरलीन चोपड़; सांसद हरसिमरत बादल ने की विश्व शांति की अरदास
जागरण संवाददाता, अमृतसर। नए साल 2026 की शुरुआत के अवसर पर श्री हरिमंदर साहिब में देश–विदेश से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अमृत वेले से ही संगतें गुरु घर में मत्था टेकने के लिए पहुंचने लगीं। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में नतमस्तक होकर सरबत के भले, देश की चढ़दी कला और विश्व शांति के लिए अरदास की।
इस अवसर पर पंजाबी फिल्म अभिनेत्री गुरलीन चोपड़ा अपने पति के साथ श्री हरिमंदर साहिब पहुंचीं। उन्होंने गुरु घर में मत्था टेककर नए साल की शुरुआत की। मीडिया से बातचीत करते हुए गुरलीन चोपड़ा ने कहा कि नए साल की शुरुआत गुरु घर से करना उनकी दिली इच्छा थी।
उन्होंने कहा कि आज महाराज जी ने स्वयं हमें यहां बुलाया है, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। मैं सभी से अपील करती हूं कि नया साल क्लबों या अन्य स्थानों की बजाय गुरु घर से शुरू करें। जरूरी नहीं कि हर कोई दरबार साहिब ही आए, अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी गुरुद्वारे में जाकर अरदास कर सकता है।”
श्री हरिमंदिर साहिब पहुंची एक्ट्रेस गुरलीन चोपड़ा।
जो भी है गुरु के आशीर्वाद से मिला
गुरलीन चोपड़ा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2026 के लिए वाहेगुरु से स्वस्थ जीवन, अमृत वेले की दात और अपने माता-पिता सहित समस्त माता-पिता की चढ़दी कला की अरदास की है। उन्होंने कहा कि परमात्मा सबसे बेहतर जानता है कि हमें क्या और कब देना है।
वह पहले जो थी, वे भी गुरुओं ने बनाया और आज भी जो हैं, वे भी गुरुओं के आशीर्वाद से ही मिला है।
सरबत के भले की अरदास
इस अवसर पर अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी श्री हरिमंदिर साहिब माथा टेकने पहुंची। उन्होंने कहा कि नए साल 2026 के आगमन के अवसर पर श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर सरबत के भले की अरदास की गई।
यह नया वर्ष हमारे देश, हमारे पंजाब सहित पूरे संसार के लिए नई उम्मीदों और नई उपलब्धियों से भरा हो। गुरु साहिब कृपा करें कि नया साल सभी के लिए सुख-शांति, खुशियों और आशाओं का भंडार लेकर आए।
सांसद हरसिमरत कौर बादल श्री हरिमंदिर साहिब में।
श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए
इस संबंध में दरबार साहिब कमेटी के सदस्य राजिंदर सिंह रूबी ने बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा माननीय प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे।
परिक्रमा में रेड कारपेट, संगतों के ठहरने, लंगर और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। लाखों श्रद्धालुओं ने एसजीपीसी द्वारा किए गए सुव्यवस्थित प्रबंधों की सराहना की।
