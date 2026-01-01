Language
    नए साल 2026 की धूम: दिल्ली से गोवा, मनाली से कश्मीर तक देशभर में उत्साह की लहर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:10 AM (IST)

    नए साल का जश्न पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। ठंड और कोहरे के बावजूद लोगों ने उत्साह के साथ 2026 का स्वागत किया। दिल्ली, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ...और पढ़ें

    वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर नव वर्ष की पूर्व संध्या पर लोग गंगा आरती में शामिल हुए और दीपक जलाए (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटलडेस्क, नई दिल्ली। नए साल का जश्न पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। ठंड और कोहरे के बावजूद लोगों ने उत्साह के साथ 2026 का स्वागत किया। दिल्ली, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मनाली, कश्मीर और उत्तराखंड जैसे स्थानों पर आतिशबाजी, डांस, म्यूजिक और पार्टियों ने रात को रोशन कर दिया।

    दिल्ली-एनसीआर: राजधानी मेंकनॉटप्लेस, इंडिया गेट और विभिन्न क्लबों में हजारों लोग जुटे। आतिशबाजी और लाइवम्यूजिक के साथ नए साल का स्वागत हुआ।

     