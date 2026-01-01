नए साल 2026 की धूम: दिल्ली से गोवा, मनाली से कश्मीर तक देशभर में उत्साह की लहर
नए साल का जश्न पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। ठंड और कोहरे के बावजूद लोगों ने उत्साह के साथ 2026 का स्वागत किया। दिल्ली, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ...और पढ़ें
डिजिटलडेस्क, नई दिल्ली। नए साल का जश्न पूरे भारत में धूमधाम से मनाया गया। ठंड और कोहरे के बावजूद लोगों ने उत्साह के साथ 2026 का स्वागत किया। दिल्ली, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मनाली, कश्मीर और उत्तराखंड जैसे स्थानों पर आतिशबाजी, डांस, म्यूजिक और पार्टियों ने रात को रोशन कर दिया।
दिल्ली-एनसीआर: राजधानी मेंकनॉटप्लेस, इंडिया गेट और विभिन्न क्लबों में हजारों लोग जुटे। आतिशबाजी और लाइवम्यूजिक के साथ नए साल का स्वागत हुआ।
