गुरदासपुर में सर्दी में आई बारिश की बौछार, कोहरे का अलर्ट जारी; क्या और बढ़ेगी ठंड?

जागरण टीम, गुरदासपुर। नववर्ष का आगमन के साथ ही वीरवार को गुरदासपुर और कलानौर के अलावा आसपास के इलाकों में सर्दी की पहली बारिश हुई। इस बारिश से यहां लोगों को सूखी सर्दी से राहत मिली है, वहीं यह फसलों के लिए भी लाभकारी मानी जा रही है।

हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। जबकि सर्दी में इजाफा होगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा।

न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके चलते सुबह-शाम कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। ऐसे में नागरिकों को खासकर सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

जानकारी देते हुए किसान कुलवंत सिंह ढिल्लों, प्रेम सिंह, भगवंत सिंह, गुरनाम सिंह, कुलवंत सिंह, गुरविंदर सिंह आदि किसानों ने बताया कि पिछले कई दिनों से सूखी सर्दी के चलते लोग खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रस्त हो रहे थे।

इसके साथ ही सूखी सर्दी के चलते गेहूं के अलावा पशुओं का चारा व अन्य फसलों का विकास रुका हुआ था, लेकिन नववर्ष का आगमन के साथ ही बारिश होने से लोग बीमारियों से दूर होंगे, वहीं यह बारिश फसलों के लिए वरदान साबित होगी।