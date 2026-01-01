Language
    गुरदासपुर में सर्दी में आई बारिश की बौछार, कोहरे का अलर्ट जारी; क्या और बढ़ेगी ठंड?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:11 AM (IST)

    नववर्ष का आगमन के साथ ही सर्दी की पहली हुई बारिश (फोटो: जागरण)

    जागरण टीम, गुरदासपुर। नववर्ष का आगमन के साथ ही वीरवार को गुरदासपुर और कलानौर के अलावा आसपास के इलाकों में सर्दी की पहली बारिश हुई। इस बारिश से यहां लोगों को सूखी सर्दी से राहत मिली है, वहीं यह फसलों के लिए भी लाभकारी मानी जा रही है।

    हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। जबकि सर्दी में इजाफा होगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा।

    न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके चलते सुबह-शाम कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। ऐसे में नागरिकों को खासकर सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    जानकारी देते हुए किसान कुलवंत सिंह ढिल्लों, प्रेम सिंह, भगवंत सिंह, गुरनाम सिंह, कुलवंत सिंह, गुरविंदर सिंह आदि किसानों ने बताया कि पिछले कई दिनों से सूखी सर्दी के चलते लोग खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रस्त हो रहे थे।

    इसके साथ ही सूखी सर्दी के चलते गेहूं के अलावा पशुओं का चारा व अन्य फसलों का विकास रुका हुआ था, लेकिन नववर्ष का आगमन के साथ ही बारिश होने से लोग बीमारियों से दूर होंगे, वहीं यह बारिश फसलों के लिए वरदान साबित होगी।

    जिला खेतीबाड़ी अधिकारी ड. ठाकुर रणधीर सिंह ने बताया कि जिले में एक लाख 84 हजार हेक्टेयर रकबे में गेहूं की बिजाई की हुई है। बारिश गेहूं की फसल के लिए लाभकारी साबित होगी। उधर डाक्टर अमनदीप सिंह ने बताया कि मानसून के चलते सूखी सर्दी से मानव सेहत को लगने वाली बीमारियों से राहत मिलेगी।