    पंजाब के होशियारपुर में नए साल पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन लोगों की मौत

    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:33 AM (IST)

    पंजाब के होशियारपुर में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुवार सुबह गढ़शंकर इलाके में एक अज्ञात वाहन ने ...और पढ़ें

     होशियारपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन लोगों की मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह गढ़शंकर इलाके में एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

    यह घटना बोरहा गांव में वाटर सप्लाई ऑफिस के पास हुई, जब चारों लोग श्री आनंदपुर साहिब से गढ़शंकर की ओर दोपहिया वाहन पर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया।

    लुधियाना में दो बच्चों की मौत

    वहीं, इससे पहले बुधवार को लुधियाना के जगराओं के अंतर्गत सिंधवा बेट रोड पर धुंध के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झोपड़ी में सो रहे परिवार पर पलट गया। हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

    मृतकों की पहचान पांच वर्षीय गोपाल और सात वर्षीय पिंकी निवासी गांव मलक जगराओं के रूप में हुई है, जबकि संदीप, मंदीप और पत्नी सकीना को बजरी के नीचे से सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन वह घायल हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार सड़क किनारे खिलौना बेचता था। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)