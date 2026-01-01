पंजाब के होशियारपुर में नए साल पर भीषण हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह गढ़शंकर इलाके में एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

यह घटना बोरहा गांव में वाटर सप्लाई ऑफिस के पास हुई, जब चारों लोग श्री आनंदपुर साहिब से गढ़शंकर की ओर दोपहिया वाहन पर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया।

लुधियाना में दो बच्चों की मौत वहीं, इससे पहले बुधवार को लुधियाना के जगराओं के अंतर्गत सिंधवा बेट रोड पर धुंध के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झोपड़ी में सो रहे परिवार पर पलट गया। हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।