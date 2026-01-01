नए साल के मौके पर पठनकोट में अलर्ट, आतंकी हमले की आशंका में सर्च ऑपरेशन जारी

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट में नव वर्ष पर आतंकियों की ओर से की जाने वाली गड़बड़ी एवम संदिग्ध हमले की आशंका को लेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ के साथ लगते बमियाल क्षेत्र में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा।

इस सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व डीएसपी ऑपरेशन गुरबख्श सिंह की ओर से किया गया। बीएसएफ के जवानों, घातक कमांडो तथा पुलिस की ओर से दरिया के साथ लगती एरिया तथा खंडहर इमारत को खंगाला गया।

खबर अपडेट की जा रही है।