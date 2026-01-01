नए साल के मौके पर पठनकोट में अलर्ट, आतंकी हमले की आशंका में सर्च ऑपरेशन जारी
नव वर्ष पर आतंकी गड़बड़ी और संदिग्ध हमले की आशंका के चलते जम्मू-कश्मीर के कठुआ से सटे बमियाल क्षेत्र में पठानकोट पुलिस और सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट में नव वर्ष पर आतंकियों की ओर से की जाने वाली गड़बड़ी एवम संदिग्ध हमले की आशंका को लेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ के साथ लगते बमियाल क्षेत्र में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा।
इस सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व डीएसपी ऑपरेशन गुरबख्श सिंह की ओर से किया गया। बीएसएफ के जवानों, घातक कमांडो तथा पुलिस की ओर से दरिया के साथ लगती एरिया तथा खंडहर इमारत को खंगाला गया।
खबर अपडेट की जा रही है।
