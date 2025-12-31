Language
    जालंधर की सड़कों पर भागता दिखा सांभर, वन विभाग की टीमें पहुंची, पकड़ने में नहीं मिली सफलता

    By Sukrant Safari Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    जालंधर के मकसूदां और आसपास की कॉलोनियों में एक सांभर के घुस आने से हड़कंप मच गया। सांभर को सड़कों और खाली प्लॉटों में भागते देख लोगों में दहशत फैल गई। ...और पढ़ें

    कैमरे में कैद हुआ भागता हुआ सांभर।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के मकसूदां से सटी कॉलोनियों में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जंगल से भटक कर एक सांभर रिहायशी इलाकों में घुस आया। अचानक सड़कों और खाली प्लॉटों में सांभर को भागते देख लोगों में दहशत का माहौल बन गया। 

    सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सांभर इलाके से निकल चुका था। जानकारी के अनुसार बीते दिन दोपहर बाद सांभर सबसे पहले मकसूदां क्षेत्र में देखा गया, जिसके बाद वह न्यू विवेक विहार और शांति विहार की ओर भागता हुआ नजर आया।

    सांभर कभी खाली प्लॉटों में तो कभी सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों में डर फैल गया। कई लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, जबकि कुछ लोग छतों से ही स्थिति पर नजर बनाए रहे।

    लोगों ने रोकने का किया प्रयास

    शांति विहार की रहने वाली वर्षा ने बताया कि उनके घर के पास एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक सांभर वहां आकर खड़ा हो गया। सांभर को देखते ही मौके पर मौजूद मजदूरों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। 

    लोगों ने शोर मचाया और उसे घेरने की कोशिश भी की, लेकिन सांभर तेजी से वहां से भाग निकला।

    वन विभाग की टीमें खाली हाथ लौटी

    घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने इलाके में पहुंचकर सांभर की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक वह रिहायशी क्षेत्र से निकलकर कहीं और जा चुका था। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सांभर संभवतः जंगल या खेतों की ओर निकल गया है, फिर भी एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों में निगरानी रखी जा रही है।

    फिलहाल सांभर को पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके चलते मकसूदां, न्यू विवेक विहार और शांति विहार के निवासियों में डर का माहौल बना हुआ है।

