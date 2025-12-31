जालंधर की सड़कों पर भागता दिखा सांभर, वन विभाग की टीमें पहुंची, पकड़ने में नहीं मिली सफलता

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के मकसूदां से सटी कॉलोनियों में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जंगल से भटक कर एक सांभर रिहायशी इलाकों में घुस आया। अचानक सड़कों और खाली प्लॉटों में सांभर को भागते देख लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सांभर इलाके से निकल चुका था। जानकारी के अनुसार बीते दिन दोपहर बाद सांभर सबसे पहले मकसूदां क्षेत्र में देखा गया, जिसके बाद वह न्यू विवेक विहार और शांति विहार की ओर भागता हुआ नजर आया।