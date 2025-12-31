Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जालंधर में बाल-बाल बचे रेलवे कर्मचारी, घनी धुंध में गाजरों से लदा ट्रक क्वार्टर में घुसा; बड़ा हादसा टला

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:23 PM (IST)

    जालंधर के फिल्लौर-नूरमहल रोड पर हरिपुर फाटक के पास घनी धुंध के कारण गाजरों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलवे कर्मचारियों के कमरे में जा घुसा। गनीमत ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुंध के कारण बड़ा हादसा, गाजरों से भरा ट्रक रेलवे कमरे में घुसा (फोटो: जागरण)

    सवंद सहयोगी, जालंधर। फिल्लौर से नूरमहल रोड स्थित हरिपुर फाटक पर गाजरों से भरा ट्रक धुंध में अनियंत्रित होकर रेलवे कर्मचारियों के कमरे में जा घुसा गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के दौरान ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद रेलवे कर्मचारियों की मदद से ट्रक को सीधा करने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रक में भार ज्यादा होने के कारण वह सीधा नहीं हो सका, जिसके बाद ट्रक को क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने का काम शुरू किया गया है।

    ट्रक के पलटने के कारण आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए रेलवे लाइन भी प्रभावित रही। ट्रक चालक महेश ने बताया कि इलाके में घनी धुंध छाई हुई थी, जिसके कारण आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।

    इसी वजह से वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया और यह हादसा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दियों में घनी धुंध के चलते इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जा रहे। फिलहाल क्रेन की मदद से ट्रक हटाने का काम जारी है और हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।