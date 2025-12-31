जालंधर DCP सिक्योरिटी नरेश डोगरा का तबादला, अब फाजिल्का में संभालेंगे स्पेशल ऑपरेशन सेल

संवाद सहयोगी, जालंधर। पंजाब सरकार की ओर से लगातार पुलिस अधिकारियों के तबादलें का दौर जारी है और बुधवार को फिर से पुलिस विभाग में फेरबदल हुआ है, जिसमें जालंधर के डीसीपी सिक्योरिटी नरेश डोगरा का तबादला कर उन्हें एआईजी स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल फाजिल्का नियुक्त किया गया है।