जालंधर DCP सिक्योरिटी नरेश डोगरा का तबादला, अब फाजिल्का में संभालेंगे स्पेशल ऑपरेशन सेल
पंजाब सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों के तबादलों के क्रम में, जालंधर के डीसीपी सिक्योरिटी नरेश डोगरा का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब फाजिल्का में एआ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जालंधर। पंजाब सरकार की ओर से लगातार पुलिस अधिकारियों के तबादलें का दौर जारी है और बुधवार को फिर से पुलिस विभाग में फेरबदल हुआ है, जिसमें जालंधर के डीसीपी सिक्योरिटी नरेश डोगरा का तबादला कर उन्हें एआईजी स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल फाजिल्का नियुक्त किया गया है।
डीसीपी नरेश डोगरा ने जालंधर में पिछले कई कई पदों पर भूमिका निभाई है। नरेश डोगरा ने बताया कि उनको विभाग की ओर से जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको ईमानदारी से निभाएंगे।
