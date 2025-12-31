निशान साहिब पर चढ़ा युवक 90 फीट पर अटका, फायर ब्रिगेड हुई फेल तो गांव वालों ने संभाला मोर्चा, 6 घंटे चला रेस्क्यू
अबोहर के गिद्दावाली गांव में बुधवार सुबह एक 19 वर्षीय युवक 90 फीट ऊंचे निशान साहिब पर चढ़ते समय तार टूटने से अटक गया। करीब 6 घंटे तक वह वहीं फंसा रहा। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अबोहर। अबोहर के गांव गिद्दावाली स्थित गुरुद्वारा साहिब में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। जब करीब 90 फीट ऊंचे निशान साहिब पर चढ़ा एक नौजवान ऊपर ही अटक गया। जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब साढ़े 7 बजे के करीब की है। जिसके बाद तकरबीन 6 घंटे तक युवक वहीं लटका रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसे बचाया गया।
पीड़ित की पहचान 19 वर्षीय अभिजोत के तौर पर हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना का भी सहयोग रहा। फिलहाल उसे एंबुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल में लाया गया है ताकि उसकी जांच की जा सके और उसे मेडिकल एड उपलब्ध करवाई जा सके।
मिली जानकारी के अनुसार निशान साहिब चढ़ाने के दौरान अचानक तार टूट गया, जिससे युवक नीचे नहीं उतर सका और ऊंचाई पर ही फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। गुरुद्वारा साहिब परिसर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए।
पहले तो युवक को नीचे उतारने के लिए तत्काल उपाय किए गए, लेकिन ऊंचाई अधिक होने के कारण कोई सुरक्षित तरीका नजर नहीं आया। इसके बाद प्रशासन और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई।
रेस्क्यू के लिए लगाई गई शटरिंग।
फायर ब्रिगेड भी हुई फेल
हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले और फायर ब्रिगेड के पास इतनी ऊंचाई से युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। ऐसे में हालात की गंभीरता को देखते हुए गांव वासियों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। ग्रामीणों ने शटरिंग का सामान और अन्य जरूरी उपकरण मंगवाए और एक अस्थायी ढांचा तैयार कर युवक को नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए।
जिला प्रशासन ने इसके लिए सेना को भी बुलाया। अंत में गांववासियों के साथ सेना भी साथ देने में जुटी।
रेस्क्यू के बाद नीचे उतारा गया अभिजोत।
6 घंटे लटका रहा युवक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक 6 घंटे के करीब 90 फीट की ऊंचाई पर ही लटका रहा। नीचे खड़े लोगों की निगाहें लगातार ऊपर टिकी रहीं और हर कोई उसकी सलामती को लेकर चिंतित नजर आया।
ग्रामीणों का कहना है कि युवक पूरी हिम्मत के साथ खुद को संभाले रखा, लेकिन लंबे समय तक ऊंचाई पर रहने के कारण उसकी हालत को लेकर चिंता बढ़ती गई।
रेस्क्यू के लिए नेट लगाया गया है, ताकि कोई गिरे तो उसे चोट ना लगे।
रेस्क्यू के लिए लगाया गया नेट
युवक को नीचे उतारने के प्रयास तकरीबन 6 घंटे जारी रहा। आर्मी के साथ गांव के लोग भी मदद में जुटे रहे। गांव वासी पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ रेस्क्यू में जुटे रहे, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। सुरक्षा के लिए निशान साहिब के चारों तरफ नेट लगाया गया, ताकि पीड़ित के अलावा रेस्क्यू में लगे व्यक्ति को चोट ना लगे।
