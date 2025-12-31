निशान साहिब पर चढ़ा युवक 90 फीट पर अटका, फायर ब्रिगेड हुई फेल तो गांव वालों ने संभाला मोर्चा, 6 घंटे चला रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, अबोहर। अबोहर के गांव गिद्दावाली स्थित गुरुद्वारा साहिब में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। जब करीब 90 फीट ऊंचे निशान साहिब पर चढ़ा एक नौजवान ऊपर ही अटक गया। जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब साढ़े 7 बजे के करीब की है। जिसके बाद तकरबीन 6 घंटे तक युवक वहीं लटका रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसे बचाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित की पहचान 19 वर्षीय अभिजोत के तौर पर हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना का भी सहयोग रहा। फिलहाल उसे एंबुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल में लाया गया है ताकि उसकी जांच की जा सके और उसे मेडिकल एड उपलब्ध करवाई जा सके।