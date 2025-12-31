'पंजाब से संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे', डीजीपी गौरव यादव का नए साल पर बड़ा संकल्प

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने नए साल मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राईम को जड़ से खत्म करने का दावा किया है उन्होंने कहा कि इस साल पुलिस को हर तरीके से मॉडर्नाइज किया जा रहा है और जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राईम बढ़ रहा है।

उसके समानांतर उसे खत्म करने की प्लानिंग पर भी काम किया जा रहा है। गौरव यादव आज मीडिया कर्मियों से नए साल की रोड मैप पर अपनी बात रख रहे थे। यादव ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राईम को खत्म करने की अपनी चुनौतियां भी है। उन्होंने बताया कि इनसे जुड़े हुए लोग या तो विदेशों में बैठे हैं या फिर देश के ही कई राज्यों में बैठे हैं जिन्हें ट्रैक करना आसान नहीं है।