    'पंजाब से संगठित अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे', डीजीपी गौरव यादव का नए साल पर बड़ा संकल्प

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:08 PM (IST)

    पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने नए साल में संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को आधुनिक बनाया जा रहा है और ...और पढ़ें

    Hero Image

    संगठित अपराध को जड़ से खत्म कर देंगे डीजीपी (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने नए साल मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राईम को जड़ से खत्म करने का दावा किया है उन्होंने कहा कि इस साल पुलिस को हर तरीके से मॉडर्नाइज किया जा रहा है और जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राईम बढ़ रहा है।

    उसके समानांतर उसे खत्म करने की प्लानिंग पर भी काम किया जा रहा है। गौरव यादव आज मीडिया कर्मियों से नए साल की रोड मैप पर अपनी बात रख रहे थे। यादव ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राईम को खत्म करने की अपनी चुनौतियां भी है। उन्होंने बताया कि इनसे जुड़े हुए लोग या तो विदेशों में बैठे हैं या फिर देश के ही कई राज्यों में बैठे हैं जिन्हें ट्रैक करना आसान नहीं है।