'AAP सरकार बाहरी राज्यों को PCS में लाभ दे रही...', यूथ अकाली दल का तीखा हमला

संवाद सहयोगी, कपूरथला। आम आदमी पार्टी पर पीसीएस(पंजाब सिविल सर्विसेज)परीक्षा में पंजाबी की भूमिका को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाते हुए यूथ अकाली दल के जिला अध्यक्ष तनवीर सिंह रंधावा ने इसे पंजाब के युवाओं को पीछे धकेलने और बाहरी राज्यों से आए उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की सोची-समझी साजिश बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रंधावा ने कहा कि अकाली सरकार के दौरान 2012, 2014 और 2015 में नियमित रूप से पीसीएस परीक्षाएं आयोजित की गई थीं और बाद में कांग्रेस सरकार ने भी 2018 और 2021 में यह प्रक्रिया जारी रखी, लेकिन आम आदमी पार्टी के शासन में बिना किसी स्पष्ट कारण के चार वर्षों का लंबा अंतर आ गया और अब 2025 में परीक्षा करवाई जा रही है, जो सरकार की मंशा और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि पहले पीसीएस प्रश्नपत्रों में 20 से 30 प्रतिशत तक प्रश्न पंजाब, पंजाबी भाषा, इतिहास और संस्कृति से जुड़े होते थे, जिससे स्थानीय उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता था, लेकिन ताज़ा परीक्षा में पंजाबी को जानबूझकर हाशिये पर डाल दिया गया है।

एक प्रश्नपत्र में 80 में से केवल 8 प्रश्न और दूसरे में 100 में से मात्र 5 प्रश्न पंजाब से संबंधित रखे गए,जो पंजाबी उम्मीदवारों के साथ खुले भेदभाव को दर्शाता है।रंधावा ने कहा कि यह भारी कटौती कोई संयोग नहीं बल्कि बाहरी और गैर-पंजाबी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा को अनुकूल बनाने की सोची-समझी कोशिश है।

उन्होंने कहा कि पंजाबी पंजाब की राजभाषा है,इसके बावजूद इस सरकार ने पीसीएस परीक्षा में इसकी अहमियत को कमजोर किया है। वर्षों तक परीक्षा को टालना और फिर पंजाबी से जुड़े प्रश्नों को कम करना आम आदमी पार्टी की पंजाब-विरोधी और युवा-विरोधी मानसिकता को उजागर करता है।