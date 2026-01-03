आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर हंगामा, बिना सूचना दफ्तर बंद मिलने से लाइसेंस आवेदक हुए परेशान

जागरण संवाददाता, जालंधर। शुक्रवार को जालंधर स्थित आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर उस समय हंगामे जैसी स्थिति बन गई, जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंचे लोगों को दफ्तर बंद मिला। गेट पर ताले लगे देख मौके पर पहुंचे लोगों में भारी रोष देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट देने आए 40 से अधिक आवेदकों को बिना किसी काम के ही वापस लौटना पड़ा।

पीड़ित नरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने करीब एक माह पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी। उन्हें तीन जनवरी को दोपहर तीन बजे का समय दिया गया था। तय समय पर जब वह आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पहुंचे तो दफ्तर पूरी तरह बंद था और कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो लोगों में नाराजगी बढ़ती चली गई।