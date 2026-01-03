जोहरान ममदानी ने बंगाली खाने का उठाया लुत्फ, मेयर बनने पर किया था पंजाबी धुन पर डांस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस समारोह के दौरान ममदानी पंजाबी गाने पर थिरकते नजर आए। अब ममदानी ने अपने मेयर बनने के दूसरे दिन बंगाली व्यंजनों का लुत्फ उठाया है। ममदानी ने बंगाली भोजन की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर की है।
जोहरान ममदानी ने खाया बंगाली भोजन
जोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 'दूसरे दिन का सबसे अच्छा अंत, बोइशाखी से चिकन रोस्ट और आलू भर्ता।' ममदानी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
best way to end day 2: chicken roast and aloo bhortha from boishakhi pic.twitter.com/RQWTE4C52W— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) January 3, 2026
ममदानी ने संभाला कामकाज
ममदानी ने दूसरे दिन सार्वजनिक भागीदारी और शहर प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जन भागीदारी कार्यालय की स्थापना के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य न्यूयॉर्क के लोगों को सरकारी निर्णयों में भाग लेने में मदद करना और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों की आवाज को बुलंद करना है।
तस्चा वैन ऑकेन, ममदानी की पूर्व कैंपेन फील्ड डायरेक्टर, उनके इस कार्यालय का नेतृत्व करेंगी और जनसंपर्क प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए कई शहरों एजेंसियों को एक साथ लाने का कम करेंगी।
जोहरान ममदानी ने सर्व की हॉट चॉकलेट
जोहरान ममदानी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने शपथ ग्रहण के बाद ममदानी न्यूयॉर्क सिटी हॉल से वापस नहीं गए, बल्कि वहां रुककर ममदानी ने खुद लोगों को हॉट चॉकलेट सर्व की।
Zohran Mamdani didn’t leave City Hall when the cameras did.— Brian Allen (@allenanalysis) January 2, 2026
Hours after the inauguration, Zohran Mamdani was back at New York City Hall, personally serving hot chocolate to the city events staff breaking down the setup in brutal cold conditions.
📹.@JCColtin pic.twitter.com/U9t9NavZ09
