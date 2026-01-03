जोहरान ममदानी ने बंगाली खाने का उठाया लुत्फ, मेयर बनने पर किया था पंजाबी धुन पर डांस

ममदानी ने संभाला कामकाज

ममदानी ने दूसरे दिन सार्वजनिक भागीदारी और शहर प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जन भागीदारी कार्यालय की स्थापना के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य न्यूयॉर्क के लोगों को सरकारी निर्णयों में भाग लेने में मदद करना और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों की आवाज को बुलंद करना है।

तस्चा वैन ऑकेन, ममदानी की पूर्व कैंपेन फील्ड डायरेक्टर, उनके इस कार्यालय का नेतृत्व करेंगी और जनसंपर्क प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए कई शहरों एजेंसियों को एक साथ लाने का कम करेंगी।