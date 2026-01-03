Language
    मेट्रो में सफर किया, न्यूयॉर्क सिटी में घूमे... मेयर के तौर पर ममदानी ने पहले दिन और क्या किया?

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:55 AM (IST)

    जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में शपथ ली और अपने पहले दिन की शुरुआत आम नागरिक की तरह मेट्रो यात्रा से की। वे अपने क्वींस स्थित अपार्ट ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मेयर के तौर पर जोहरान ममदानी का पहला दिन (फोटो-रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर शपथ ले ली है। ममदानी ने ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए मैनहट्टन में भारी भीड़ उमड़ी थी। शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ममदानी ने अपने पहले दिन के काम की शुरुआत आम न्यूयॉर्क वासियों की तरह ही की।

    मेयर के तौर पर ममदानी का पहला दिन

    जोहरान ममदानी ने मेयर के तौर पर अपना पहले दिन लोगों के साथ शुरू किया। वे अपने अपार्टमेंट से मेट्रो तक पैदल गए। ममदानी शुक्रवार, 2 जनवरी की सुबह क्वींस स्थित अपने एक कमरे के अपार्टमेंट से निकले, जहाँ वह अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। ममदानी की इस यात्रा को एक फोटो और वीडियो टीम ने रिकॉर्ड किया, जिसकी तस्वीरें जल्दी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गईं।

    34 वर्षीय लोकतांत्रिक समाजवादी नेता जोहरान ममदानी मैनहट्टन जाने वाली ट्रेन में सुरक्षा गार्डों और कुछ सहायकों के साथ गए। मेट्रो में कई यात्रियों ने ममदानी के साथ सेल्फी क्लिक कराई।

    डेमोक्रेट ममदानी अकेले ऐसे नगर महापौर नहीं हैं जो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके लोगों से जुड़ रहे हैं। इनसे पहले एरिक एडम्स ने भी अपने पहले दिन मेट्रो की सवारी की थी और बिल डी ब्लासियो और माइकल ब्लूमबर्ग दोनों ने इसे एक आदत बना लिया था।

    ममदानी ने एडम्स के आदेशों को किया रद्द

    जोहरान ममदानी ने अपनी सरकार को एक नई शुरुआत देने के प्रयास में एडम्स द्वारा अपने कार्यकाल के अंत में जारी किए गए कई कार्यकारी आदेशों को रद्द कर दिया। इन आदेशों में इजराइल से संबंधित दो आदेश भी शामिल थे। इसमें एक आधिकारिक तौर पर यहूदी-विरोधी की एक विवादास्पद परिभाषा को अपनाया गया था जिसमें इजराइल की कुछ आलोचनाएं शामिल हैं और दूसरा शहर की एजेंसियों और कर्मचारियों को देश का बहिष्कार करने या उससे निवेश वापस लेने से प्रतिबंधित किया गया था।

