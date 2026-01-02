पीएपी चौक पर स्विफ्ट डिजायर और इंडियन ऑयल कैंटर की टक्कर, कार चालक बाल-बाल बचा, दोनों पक्षों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर शहर के व्यस्त पीएपी चौक में शुक्रवार शाम एक स्विफ्ट डिजायर कार और इंडियन ऑयल के कैंटर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक बाल-बाल बच गया, लेकिन उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद कार और कैंटर चालक के बीच मौके पर ही तीखी बहस और हंगामा शुरू हो गया।

