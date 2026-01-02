पीएपी चौक पर स्विफ्ट डिजायर और इंडियन ऑयल कैंटर की टक्कर, कार चालक बाल-बाल बचा, दोनों पक्षों ने किया हंगामा
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर शहर के व्यस्त पीएपी चौक में शुक्रवार शाम एक स्विफ्ट डिजायर कार और इंडियन ऑयल के कैंटर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक बाल-बाल बच गया, लेकिन उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद कार और कैंटर चालक के बीच मौके पर ही तीखी बहस और हंगामा शुरू हो गया।
पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि स्विफ्ट डिजायर सड़क पर घूम गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए पीएपी चौक पर यातायात प्रभावित रहा और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क के किनारे करवाया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका।
कार चालक ने आरोप लगाया कि उसने समय पर इंडिकेटर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कैंटर चालक ने पहले कार के आगे हिस्से में टक्कर मारी और फिर पीछे से टक्कर मार दी। हादसा उनके लिए बेहत भयानक था।
बाल-बाल बचा कार चालक
कार चालक का कहना है कि हादसे के दौरान वह मौत के मुंह से बाहर निकला और यदि कार का संतुलन बिगड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं, कैंटर चालक सुखबीर सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोपों को गलत करार देते हुए कहा कि हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ।
उनके अनुसार, कार उनके आगे चल रही थी और अचानक चालक ने बिना सावधानी के कार को मोड़ दिया। वह कैंटर संभाल ना सके और उनकी टक्कर हो गई।
फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर मामला शांत करवाया है। किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने दोनों चालकों को सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की सलाह दी और घटना को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
