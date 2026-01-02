Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना साहिब यात्रा से लौटे श्रद्धालु भगवंत सिंह की मौत; ब्रेन-हैमरेज हुआ, श्री हरिमंदिर साहिब में मंजी साहिब के पास आया अटैक

    By Sunil Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:48 PM (IST)

    गुरदासपुर के पूर्व सरपंच भगवंत सिंह बोहड़ वडाला का पटना साहिब की तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। वे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ...और पढ़ें

    Hero Image

    मृतक की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर (कलानौर)। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर पटना साहिब की तीर्थ यात्रा से लौटे श्रद्धालु और पूर्व सरपंच भगवंत सिंह बोहड़ वडाला (78) का गुरुवार रात ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया। भगवंत सिंह आम आदमी पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष और ग्राम पंचायत बोहड़ वडाला के सरपंच गुरदीप सिंह के पिता थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को पूर्व सरपंच और श्रद्धालु भगवंत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बोहड़ वडाला के श्मशानघाट में किया गया। इस मौके पर विधानसभा हलका डेरा बाबा नानक के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा के अलावा इलाके की सैकड़ों शख्सियतें विशेष तौर पर वहां पहुंचे और उन्हें अपने नाम और आंखों से अंतिम विदाई दी।

    यह भी पढ़ें- अस्पताल में नवजात बदलने के आरोपों के बीच डीएनए टेस्ट होगा, रिपोर्ट खोलेगी सच्चाई, दोनों परिवार के कल देंगे सैंपल



    स्वर्गीय भगवंत सिंह के निधन की जानकारी देते हुए उनके बेटे सरपंच, आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और आढ़ती एसोसिएशन व उपाध्यक्ष गुरदीप सिंह ने बताया कि उनके पिता गांव की संगत के साथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव मनाने के लिए पटना साहिब की तीर्थ यात्रा पर गए थे।

    गुरुद्वारा मंजी साहिब के पास आया अटैक

    दो दिन पहले जब उनके पिता संगत के साथ गुरुद्वारा मंजी साहिब के पास पहुंचे तो उन्हें ब्रेन हैमर्ज का अटैक आया और उन्हें तुरंत ओपन अस्पताल अमृतसर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि भगवंत सिंह तीन बार गांव के सरपंच बने थे।

    यह भी पढ़ें- बठिंडा रेलवे स्टेशन के पार्सल घर के पास ट्रैक पर नवजात का शव मिला, ठंड से मरने की आशंका, कुत्तों ने नोची बाजू व टांग

    पूर्व सरपंच भगवंत सिंह के अंतिम संस्कार के मौके पर आम आदमी पार्टी के हलका संगठन इंचार्ज जतिंदर सिंह हैप्पी, महक बाजवा कलानौर, सरपंच सुबेग सिंह, रणजोत सिंह रुडियाना, दर्शन सिंह, सुखविंदर सिंह गोराया कलानौर, कंवल गोराया, सरपंच गुरमीत सिंह, दिलबाग सिंह रुडियाना, सतपाल सिंह रुडियाना, हरविंदर सिंह, राजिंदर सिंह सरपंच सपराय, सुखदेव सिंह, बलदेव सिंह, हरदेव सिंह, मनजोत सिंह, कश्मीर सिंह, सुच्चा सिंह, अवतार सिंह, सुखविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, बलबीर सिंह आदि के साथ इलाके की अन्य हस्तियां भी मौजूद थी।

    यह भी पढ़ें- धुंध में दो कारों के बीच टक्कर, कम विजिबिलिटी के कारण आमने-सामने हुई टक्कर, एसएसफ ने पहुंच घायलों को संभाल दिया प्रथमिक उपचार