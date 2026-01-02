पटना साहिब यात्रा से लौटे श्रद्धालु भगवंत सिंह की मौत; ब्रेन-हैमरेज हुआ, श्री हरिमंदिर साहिब में मंजी साहिब के पास आया अटैक

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर (कलानौर)। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर पटना साहिब की तीर्थ यात्रा से लौटे श्रद्धालु और पूर्व सरपंच भगवंत सिंह बोहड़ वडाला (78) का गुरुवार रात ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया। भगवंत सिंह आम आदमी पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष और ग्राम पंचायत बोहड़ वडाला के सरपंच गुरदीप सिंह के पिता थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को पूर्व सरपंच और श्रद्धालु भगवंत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बोहड़ वडाला के श्मशानघाट में किया गया। इस मौके पर विधानसभा हलका डेरा बाबा नानक के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा के अलावा इलाके की सैकड़ों शख्सियतें विशेष तौर पर वहां पहुंचे और उन्हें अपने नाम और आंखों से अंतिम विदाई दी।