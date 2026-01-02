बठिंडा रेलवे स्टेशन के पार्सल घर के पास ट्रैक पर नवजात का शव मिला, ठंड से मरने की आशंका, कुत्तों ने नोची बाजू व टांग

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा रेलवे स्टेशन के पार्सल घर के पास शुक्रवार सुबह प्लेटफॉर्म नंबर छह के ट्रैक पर एक नवजात लड़के की लाश पड़ी मिली। घटना की जानकारी सुबह वहां से गुजरने वाले लोगों ने सहारा मुख्यालय को दी, जिसके बाद पुलिस और संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी गई।

सूचना मिलते ही सहारा जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड एंबुलेंस सेवा टीम के संदीप सिंह गिल और गौतम गोयल मौके पर पहुंचे। यह रेलवे ट्रैक प्लेटफार्म नंबर छह के पास स्थित है, जहां फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती।

टीम ने देखा कि ट्रैक पर एक नवजात बच्चे का शव पड़ा हुआ था और उसके पास कुछ कपड़े भी बिखरे मिले। बच्चे की लाश खून से सनी हुई थी, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि उसका जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था।