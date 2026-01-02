बठिंडा रेलवे स्टेशन के पार्सल घर के पास ट्रैक पर नवजात का शव मिला, ठंड से मरने की आशंका, कुत्तों ने नोची बाजू व टांग
बठिंडा रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म नंबर छह के ट्रैक पर शुक्रवार सुबह एक नवजात लड़के का शव मिला। सहारा मुख्यालय को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा रेलवे स्टेशन के पार्सल घर के पास शुक्रवार सुबह प्लेटफॉर्म नंबर छह के ट्रैक पर एक नवजात लड़के की लाश पड़ी मिली। घटना की जानकारी सुबह वहां से गुजरने वाले लोगों ने सहारा मुख्यालय को दी, जिसके बाद पुलिस और संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी गई।
सूचना मिलते ही सहारा जन सेवा की लाइफ सेविंग ब्रिगेड एंबुलेंस सेवा टीम के संदीप सिंह गिल और गौतम गोयल मौके पर पहुंचे। यह रेलवे ट्रैक प्लेटफार्म नंबर छह के पास स्थित है, जहां फिलहाल ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती।
टीम ने देखा कि ट्रैक पर एक नवजात बच्चे का शव पड़ा हुआ था और उसके पास कुछ कपड़े भी बिखरे मिले। बच्चे की लाश खून से सनी हुई थी, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि उसका जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ था।
कुत्तों ने नोच ली थी बाजू व टांग
घटना की गंभीरता को देखते हुए सहारा टीम ने तुरंत थाना जीआरपी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना और आरपीएफ के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। संस्था के वर्कर गौतम गोयल ने बताया कि मृत नवजात लड़का था और उसकी एक बाजू तथा एक टांग को कुत्तों ने नोच लिया था, जिससे दृश्य बेहद दर्दनाक था।
प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी महिला ने अवैध संतान होने या सामाजिक बदनामी के डर से बच्चे को जन्म के बाद रेलवे लाइन पर फेंक दिया।
ठंड में तड़प-तड़प पर मारा गया नवजोत
प्राथमिक जांच में सामने आया कि कड़ाके की ठंड के कारण नवजात की मौत हो गई और बाद में आसपास के जानवरों ने शव को नुकसान पहुंचाया। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बच्चे को वहां छोड़ने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान की जा सके।
