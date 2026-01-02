धुंध में दो कारों के बीच टक्कर, कम विजिबिलिटी के कारण आमने-सामने हुई टक्कर, एसएसफ ने पहुंच घायलों को संभाल दिया प्रथमिक उपचार

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर-पठानकोट हाईवे पर अड्डा किशनगढ़ के समीप घनी धुंध के कारण देर रात दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जबकि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा और राहगीरों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के समय क्षेत्र में धुंध काफी घनी थी, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही दो कारें एक-दूसरे को देख नहीं सकीं और अड्डा किशनगढ़ के पास आमने-सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों ने सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) की टीम को इसकी जानकारी दी।