    धुंध में दो कारों के बीच टक्कर, कम विजिबिलिटी के कारण आमने-सामने हुई टक्कर, एसएसफ ने पहुंच घायलों को संभाल दिया प्रथमिक उपचार

    By Harsh Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:03 PM (IST)

    जालंधर-पठानकोट हाईवे पर अड्डा किशनगढ़ के पास घनी धुंध के कारण दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए और दोनों वाहन बुरी त ...और पढ़ें

    घटनास्थल पर पहुंची पुलिस व एंबुलेंस।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर-पठानकोट हाईवे पर अड्डा किशनगढ़ के समीप घनी धुंध के कारण देर रात दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जबकि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा और राहगीरों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के समय क्षेत्र में धुंध काफी घनी थी, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही दो कारें एक-दूसरे को देख नहीं सकीं और अड्डा किशनगढ़ के पास आमने-सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों ने सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) की टीम को इसकी जानकारी दी।

    एसएसएफ टीम ने किया प्राथमिक उपचार

    सूचना पाकर मौके पर पहुंची सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम ने तत्काल स्थिति को संभाला। टीम ने घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और क्षतिग्रस्त कारों को सड़क से हटवाकर किनारे कराया, ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके।

    सड़क सुरक्षा फोर्स के इंचार्ज एएसआइ रंजीत सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि अड्डा किशनगढ़ में आरा कार और वरणा कार की आपस में टक्कर हो गई है। टीम जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि आरा कार को साहिल महाजन चला रहा था। 
    साहिल गुरदासपुर के रामलीला ग्राउंड, गीता भवन रोड का रहने वाला है। जैसे ही वह किशनगढ़ चौक के पास पहुंचा, सामने से आ रही वरना कार से उसकी गाड़ी टकरा गई।

    दोनों कारों में तीन लोग थे सवार

    हादसे में दोनों कारों में सवार तीन लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद मामले की सूचना पुलिस चौकी अलावलपुर की पुलिस को दी गई। सूचना पाकर चौकी इंचार्ज एएसआइ परमजीत सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण घनी धुंध और कम दृश्यता को माना है।

