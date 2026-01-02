पूर्व डीआईजी हरचरण भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई, सीबीआई ने नॉन-बेलेबल अपराध बताते हुए किया विरोध

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर द्वारा दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित सीबीआई विशेष अदालत में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के आदेशों के बाद आज, शुक्रवार, सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे।

डीआईजी भुल्लर की ओर से पेश हुए वकील एसपीएस भुल्लर ने दलील दी कि सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में न तो घटना का समय, न तारीख और न ही स्पष्ट स्थान का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि कथित रिश्वत की राशि को लेकर भी कागजातों में विरोधाभास है। पहले एक लाख रुपये और बाद में चार लाख रुपये का जिक्र किया गया है, जिससे केस की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

वकील ने यह भी कहा कि सीबीआई ने चालान में जिस शब्द “सेवा पानी” का इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ रिश्वत होना जरूरी नहीं है। “सेवा पानी” का मतलब कुछ भी हो सकता है और इसे सीधे तौर पर रिश्वत से जोड़ना गलत है।