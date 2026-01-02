अस्पताल में नवजात बदलने के आरोपों के बीच डीएनए टेस्ट होगा, रिपोर्ट खोलेगी सच्चाई, दोनों परिवार के कल देंगे सैंपल

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा के एक निजी अस्पताल में नवजात शिशु की कथित अदला-बदली के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दो माह पहले सामने आए इस मामले में अब सच्चाई सामने लाने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस प्रशासन द्वारा परिवार को सौंपी गई नवजात बच्ची और उसके परिजनों का डीएनए परीक्षण शनिवार को बठिंडा के सिविल अस्पताल में किया जाएगा। सिविल लाइंस थाना पुलिस के अनुसार यह मामला बठिंडा के स्टेडियम रोड स्थित सिटी अस्पताल से जुड़ा है।

हरियाणा के गांव जोगेवाला निवासी शिवराज सिंह ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी जीतू कौर ने 13 अक्टूबर 2025 को उक्त निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया था कि नवजात लड़का है। कुछ समय बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे बजाज अस्पताल रेफर कर दिया गया।