गुरदासर में सुनार के घर करोड़ों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे तक ले गए चोर; जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची
गुरदासपुर के झूलना महल में एक सुनार के घर करोड़ों की चोरी हुई है। चोरों ने ताले तोड़कर सोना, चांदी और साढ़े चार लाख रुपये नकद चुरा लिए। अपनी पहचान छिप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर के झूलना महल इलाके में एक सुनार के आवास पर चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने ताले तोड़कर सोना-चांदी और नकदी चुरा ली। अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए चोर सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर भी चुरा ले गए।
पीड़ित ने करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।
थाना सिटी की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झूलना महल निवासी उमेश कुमार ने बताया कि वह वीरवार दोपहर करीब 12:30 बजे किसी जरूरी काम से घर से निकले थे। शाम 7:30 बजे जब वापस लौटे तो देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाकर उन्होंने पाया कि सेफ काट दी गई थी, जिसमें रखा सोना-चांदी और करीब साढ़े चार लाख रुपये नकदी गायब थी।
चोर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पुलिस का मानना है कि यह किसी पेशेवर गिरोह का काम हो सकता है।
दुकान पर चल रहा काम, सामन घर रखा
दुकान उमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने दुकान पर काम शुरू करा रखा है, जिसके चलते वह कहीं बाहर नहीं जाते। दुकान का सामान भी सुरक्षित घर में रखा था। लेकिन कल एक आवश्यक काम से जाना पड़ा।
वापस आकर जो देखा, वह सदमे जैसा था। सेफ पूरी तरह काट दी गई थी। सोना-चांदी और नकदी चोरी हो गई थी। चोरों ने सीसीटीवी सिस्टम तक उखाड़ लिया ताकि उनकी पहचान न होने पाए। अनुमान है कि कुल नुकसान लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपये का है, जिसमें सोना-चांदी और नकदी शामिल है।
फॉरेंसिक टीम ने लिए फिंगर-प्रिंट
मामले की सूचना मिलते ही थाना सिटी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फिंगरप्रिंट टीम ने घर का सतही मुआयना किया और संभावित सुरागों को सुरक्षित किया। पुलिस आस-पास के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र कर रही है।
पुलिस ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। चोरों ने सीसीटीवी सिस्टम चुराकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस अन्य तरीकों से उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
