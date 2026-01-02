गुरदासर में सुनार के घर करोड़ों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे तक ले गए चोर; जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गुरदासपुर के झूलना महल इलाके में एक सुनार के आवास पर चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने ताले तोड़कर सोना-चांदी और नकदी चुरा ली। अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए चोर सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर भी चुरा ले गए।

पीड़ित ने करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।

थाना सिटी की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झूलना महल निवासी उमेश कुमार ने बताया कि वह वीरवार दोपहर करीब 12:30 बजे किसी जरूरी काम से घर से निकले थे। शाम 7:30 बजे जब वापस लौटे तो देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाकर उन्होंने पाया कि सेफ काट दी गई थी, जिसमें रखा सोना-चांदी और करीब साढ़े चार लाख रुपये नकदी गायब थी।